Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace muchos años un periodista muy afín al gobierno de ese tiempo se quejaba con algunos amigos de que lo tenían amenazado, decía temer por su vida e incluso habló de solicitar protección de la federación para cuidar su integridad, la respuesta de uno de los ahí presentes fue cruel: “ni modo que te vayan a golpear por tantos besos que mandas cabrón, de lo más que te pueden acusar es de que les vayas a provocar diabetes de tanta dulzura que despiden tus columnas”.

Obvio que el aludido se indignó, casi nos mienta la madre y nos acusó de todo lo que le era posible en ese rato.

Breve anécdota, pero viene a colación por la estupidez del Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, de culpar a la prensa de crearle un mal ambiente, odios del pueblo a su persona y quién sabe cuantas cosas más, según él, por ese motivo y vía oficio solicitó a la Fiscalía General del Estado una camioneta blindada, seis guaruras y permiso para portar su fusca las 24 horas del día y para donde quiera ir.

Claro, como en la vieja anécdota habrá que responderle al Fiscal Anticorrupción, “Pues ni modo que te vayan a golpear por tantos besos que mandas cabrón, de lo más que te pueden acusar es de que les vayas a provocar diabetes de tanta dulzura que despiden tus carpetas de investigación”.

Digo, una realidad es que se han presentado más de 400 denuncias en su periodo, que en menos de 30 están trabajando, que no han generado ni una sola orden de aprehensión, es más ni siquiera de presentación, que tampoco ha ordenado cateos, es más, si me apura le podría decir que la Fiscalía Anticorrupción es un elefante blanco, o nada, como lo quiera usted ver, concretando, no existe ni un solo motivo como para que alguien odie al fiscal por su trabajo, quizá si por su inoperancia pero esa ya es otra historia.

Con esos datos, resulta bastante evidente que el Fiscal se hace la víctima, se sospecha que en lugar de ponerse a jalar le entra al juego mediático y a seguir las instrucciones de su exjefe Cabeza de Vaca de intentar desestabilizar el Estado al grado de que actúan casi de la misma forma.

Por supuesto, en lugar de andar solicitando guaruras, pistolas y camionetas blindadas el Fiscal debería aplicarse en su chamba para no permitir que los ladrones de ayer nos sigan poniendo en ridículo ante México entero.

Va otro dato, se acuerda de Xicoténcatl González Uresti, exalcalde de Victoria al que le exhibieron facturas de empresas inexistentes, pagos a los amigos y otras violaciones muy graves que daban cuenta de corrupción en el municipio de Victoria, pues ahora resulta que en complicidad con Eduardo Gattás el señor casi es un angelito, todos afirman que nunca robó ni lo volverá a hacer, o que si lo hizo fue poquito, ya con esa protección, el alcalde baila zumba hasta se burla de todos los victorenses grabando videos ridículos bailoteando muy quitado de la pena.

Le digo, pa´ vergüenzas no gana uno, lo que ocurre por estas tierras es puro cinismo, los hombres de pasado siguiendo el juego a su exjefe, haciendo escándalo, protestando, todo mientras los saqueadores de ayer se carcajean del pueblo que no hizo otra cosa que confiar en ellos para combatir la corrupción que galopaba en este Estado, le digo, pobre de Tamaulipas…

RECONOCE UAT A SUS MAESTROS DEL SUR… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) efectuó la Entrega de Reconocimientos a la Trayectoria Docente de sus profesores del Campus Tampico y de Ciudad Mante, que han cumplido desde 15 hasta 45 años de labor ininterrumpida en las aulas.

En la ceremonia de Asamblea Universitaria Solemne celebrada en el Aula Magna Herman Harris Fleishman del Centro Universitario Sur, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos entregó diplomas, preseas y distinciones a 120 docentes por su labor y dedicación en la máxima casa de estudios.

El rector presidió la sesión solemne acompañado por la Mtra. Olga Patricia Sosa Ruiz, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Tamaulipas y representante del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya; el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general de la UAT; el Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, secretario general estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT); y el decano de la casa de estudios, C. P. Luis Navarro Roso.

En su mensaje, el rector Guillermo Mendoza dijo que para la Universidad es un honor reconocer la trayectoria y el compromiso de sus docentes porque son parte fundamental del crecimiento educativo de la UAT.

“Son ustedes base para consolidar nuestra misión como un ente dedicado primordialmente a la formación de nuevos profesionistas. En ustedes estriba el poder del ejemplo que será modelo a seguir para las nuevas generaciones”, agregó.

También destacó el papel fundamental de los maestros en tiempos que requieren evolucionar a nuevas maneras de enseñanza: “Requerimos universitarios con mentes abiertas y críticas ante el cambio; es una exigencia de nuestros tiempos. El paradigma del desarrollo social se enfoca precisamente en la premisa del cambio, que es la única constante en nuestra civilización”.

De igual manera, agradeció a la Mtra. Olga Patricia Sosa Ruiz por estar en el evento y atestiguar cómo busca la UAT incidir, desde la academia, en los proyectos de crecimiento del gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya.

Subrayó que la clave del éxito académico de la UAT está en sus profesores altamente preparados, pues el 59.3% cuenta con estudios de doctorado y el 36% con maestría, y enfatizó que de los 2,889 docentes que conforman la planta académica el 32% son de tiempo completo.

En su oportunidad, la Mtra. Olga Patricia Sosa Ruiz, a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, felicitó a los docentes que recibieron reconocimientos, y sostuvo que es interés del mandatario estatal seguir apoyando la educación como parte esencial del desarrollo integral de Tamaulipas.

Por su parte, el Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, secretario general del SUTAUAT, agradeció a la Universidad el seguir fortaleciendo los esquemas para apoyar y en este caso reconocer a sus profesores por su trayectoria.

En este acto solemne se reconoció con diplomas y estímulos económicos a docentes que cumplieron 15, 20 y 25 años de labor ininterrumpida; a quienes cumplieron 30, 35, 40 y 45 años de servicio se les otorgó además una presea conmemorativa. También estuvieron la secretaria académica, Dra. Rosa Issel Acosta González; la secretaria de Investigación y Posgrado, Dra. Mariana Zerón Félix; así como los directores de las facultades y unidades académicas del Centro Universitario Sur y de Ciudad Mante.

