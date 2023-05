Por Agencias

Oaxaca.- Un fracaso resultó en Oaxaca la convocatoria para la marcha nacional “La Ley sí es ley”, en respaldo y defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la ministra presidenta, Norma Piña; la manifestación tuvo una duración de 30 minutos.

Menos de 100 personas se reunieron en el parque el Llano de donde se había programado la marcha, sin embargo ante la escasa respuesta decidieron someter a votación que actividad realizar, las opciones fueron marchar al zócalo de la ciudad de Oaxaca o realizar un mitin en los juzgados y tribunales del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, ante el escaso número de participantes decidieron no marchar, y es que uno de los presentes aseguró que si realizaban su caminata “los medios nos van a despedazar mañana”, en su reunión previa también aseguraron que la manifestación no sería partidista, pese a ello, Perla Woolrich, dirigente estatal de Acción Nacional tomó la palabra y exigió un discurso contundente, tras ello dijo que no tomaría la palabra en el mitin.

Tras esto, se dirigieron a las instalaciones de los juzgados federales, en un primer momento bloquearon avenida Juárez, sin embargo uno de los manifestantes comenzó con gritos denostando a sus rivales políticos “no somos chairos, no somos como ellos, no bloqueen, sigan circulando”, esto motivó a que únicamente cerraran un carril y en el otro permitieran que los vehículos circularan.

Ya en el acto, le dieron la palabra a una mujer, esto mientras pedían a todas las féminas presentes que detrás de ella se formaran y se entrelazaran de los brazos, esto mientras que los varones las observaban, grababan con teléfonos celulares o lanzaban consignas.

La mujer que fue designada para hablar a nombre de todos los presentes, dio lectura a una serie de consignas y pronunciamientos en los que se respalda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su actuar, y señalaron que la ley debe de defenderse.

Asimismo y pese a que habían señalado que la marcha no tenía ni fines ni tintes políticos, se hizo el llamado para que en las próximas elecciones estatales, cada persona lleve a 10 personas más para votar a favor de la alianza Va por México, tanto en este 2023 como en el 2024. (Jorge A. Pérez Alfonso/La Jornada).