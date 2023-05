Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guillermo Mendoza Cavazos, presidió en esta capital la ceremonia de Reconocimiento a la Trayectoria Docente, en cuyo marco entregó diplomas, estímulos económicos y medallas conmemorativas al personal académico de las zonas norte y centro del estado por su labor al servicio de la casa de estudios.

En la sesión solemne de Asamblea Universitaria se hizo entrega de la medalla que lleva el nombre del ex rector “C. P. Enrique Etienne Pérez del Río”, que este año ha sido instituida por la UAT para reconocer a docentes que alcancen los 55 años de servicio ininterrumpido.

En ese contexto, correspondió al rector Guillermo Mendoza Cavazos entregar por primera ocasión la presea conmemorativa, galardón recibido por el C. P. Luis Navarro Roso, decano de la UAT. Mendoza Cavazos destacó la importancia de reconocer en este acto la trayectoria docente de más de 55 años y, de paso, plasmar en la historia de la Universidad a quienes han dejado su vida en las aulas de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

La ceremonia se llevó a cabo con la asistencia del personal académico del Campus Victoria y de las sedes que conforman la zona norte: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo y Valle Hermoso, y fue trasmitida a través de plataformas digitales a las sedes de Tampico y Mante.

“A partir de ahora se instaura el nombre del C. P. Enrique Etienne Pérez del Río a este galardón por 55 años de trayectoria docente, como reconocimiento a la excelencia y compromiso en la educación por la máxima casa de estudios. El contador Etienne es un ejemplo de compromiso para muchas generaciones universitarias y tiene ya un lugar en nuestra historia”, dijo el rector.

Asimismo, reconoció el compromiso de la planta docente de la UAT, porque gracias a su talento, empeño y vocación es posible que la Universidad cumpla su misión primordial de formar nuevos profesionistas.

Por su parte, el Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, secretario general estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT), agradeció a la institución por distinguir con este homenaje la labor de sus profesores, quienes, aseveró, están comprometidos en hacer que la UAT se siga fortaleciendo académicamente.

En la ceremonia se entregaron 128 reconocimientos a docentes del Campus Victoria y de la zona norte de la UAT. Previamente, en la respectiva ceremonia, se había reconocido a 120 profesores del Campus Sur y de Ciudad Mante.

Los profesores que se hicieron acreedores a los reconocimientos fueron quienes cumplieron desde 15 y hasta 55 años de labor ininterrumpida.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya asistió la Mtra. Olga Patricia Sosa Ruiz, secretaria de Trabajo y Previsión del Gobierno del Estado; también acompañaron al rector en el presídium el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general de la UAT; el C. P. Luis Navarro Roso, decano de la Universidad; la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; además de los directores de las facultades y unidades académicas de la UAT ubicadas en Ciudad Victoria y en la zona norte.