Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director jurídico de la Federación de Cámaras de Comercio (FECANACO) de Tamaulipas, Christian Eduardo Pérez Cosío, informó que la cultura de la denuncia es muy baja en el Estado, por lo que se requiere una sociedad más colaborativa, ya que de cada diez delitos que se cometen solo uno se denuncia.

Los organismos empresariales están demandando a la sociedad ser más colaborativa ya que en la medida en que el ciudadano que sea víctima de algún delito y lo denuncie ante las autoridades respectivas, la impunidad podría abatirse más rápido.

En tal sentido, el empresario fronterizo se refirió al llamado que hizo el gobernador Américo Villarreal Anaya, en el que pide a la población que participe presentando las denuncias porque solo denunciando podrá haber una mejor capacidad de actuación por parte de las autoridades.

“Tiene razón el gobernador, hace falta mucha cultura de la denuncia; números no oficiales que tenemos nosotros como organismos empresariales señalan que de cada diez delitos que se cometen solo uno se denuncia. Estamos trabajando y haciendo lo posible por fomentar la cultura de la denuncia, porque si no se denuncia se cae en un círculo vicioso: no hay denuncia, no entra en la estadística oficial y las autoridades no pueden atacar los delitos”.

Pérez Cosío subrayó que la Fecanaco está solicitando a la Fiscalía General de Justicia del Estado que fortaleza los mecanismos de denuncia anónima.

“Y hemos ido más allá, al poner a disposición de la Fiscalía las instalaciones de las propias cámaras de comercio para la instalación de fiscalías especiales de atención a delitos en contra de empresarios y comerciantes”.

Insistió en que es el momento de que la población empiece a participar y eso lo pueden hacer a través de las denuncias cuando sean víctimas de algún delito “como el robo de vehículos, por ejemplo, porque éstos pueden llegar a ser usados para cometerse hechos delictivos”.

Reiteró que tiene razón el Gobernador “porque es importante que la población denuncie para que se puedan atacar los delitos”.

Recalcó que, en el estado el tema de la denuncia está muy abajo por muchos factores, desde la falta de confianza o temor a denunciar.