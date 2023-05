Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Empeñado en meter en problemas a la administración estatal, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, ahora organiza oraciones para que llueva, se le olvida que el Estado es laico, que por ley la política y la iglesia no deben mezclarse, es más, se pasa por el arco del triunfo las leyes y reglamentos que juró respetar y anda enloquecido moviendo a sus operadores políticos para acarrear gente al polyforum a donde ha convocado a una oración masiva, desde hace meses y según él, para pedir a todos los dioses por agua.

Por supuesto, la oración es poderosa, hace milagros y de eso no hay duda, lo criticable es que por un lado estén destrozando y parece que saqueando al municipio y por el otro pretenden hacerle creer a la gente que ellos y Dios son lo mismo o andan en el mismo bando, como si al Eterno le gustara robar dinero.

La verdad es que el alcalde de Victoria no se cansa de hacer trampa, de mentir, de engañar y de traicionar a la gente, sabe que estamos en plena temporada de lluvias, es más, tenemos más de 10 días con precipitaciones por diversos rumbos de la ciudad que la han dejado como muladar y pretenderá adjudicarse dicho fenómeno.

Pero no es todo, en realidad lo único que se requiere para que llegue el agua a los hogares es menos ambición, con que robaran menos, o según dice eso un experto en la materia que afirma que suficiente agua hay por lo menos para un chorrito para todos y que el problema es que no encienden las bombas, que no quieren gastar luz, es más, afirma que el gobierno municipal es criminal y que alguien debería denunciarlo por esa acción y se pregunta que le hacen a tanto que recaudan por ese servicio.

Se va más lejos, habla que también es un delito enviar agua sucia a las casas, que pone en riesgo la vida y la salud de las personas a largo plazo, asegura que sus amigos médicos han detectado cada día más enfermedades en los riñones por lo “pesado” del agua al no ser tratada como debe ser.

Para acabarla de amolar los problemas de Victoria no solo son de agua, sino que seguirá lloviendo y los baches destrozando los carros, la basura es un problema gravísimo en todas las colonias, las calles, incluso las principales, están llenas de hoyos y oscuras para ahorrar luz sin importar que la seguridad de las personas esté en riesgo.

Lo más peligroso es que con esas acciones Gattás pretenda reelegirse como alcalde de Victoria, que además tenga en la lista de candidatos a su sobrino, a su esposa y a otros funcionarios del ayuntamiento, y le digo lo triste porque por menos de lo que ha hecho a Victoria a Xico González lo echamos de la presidencia municipal en dos años.

Exacto, más que una oportunidad para relegirse el alcalde merece muchas auditorias, que revisen a fondo los bienes con los que llegó y con los que pretenden irse él y su familia, da la impresión que tiene mucho más dinero del que le pagan, por eso es el amor que dice tenerle a Victoria, por eso tanto cinismo.

La pregunta es, ¿merecen la relección?, la respuesta más certera la tiene quien parece odiarlo, le critica y argumenta todos los excesos del alcalde y, casi siempre cierra con una frase parecida a esta, “se irá de gane si lo aguantan tres años”.

Y eso es real, pero más real es que la pregunta y las frases encajan casi en cualquier municipio del Estado, casi para donde usted voltee, los presidentes municipales no han dado el ancho y por eso uno se pregunta ¿relección?, que se den de santos si los aguantamos tres años…

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN GOBIERNO DE AMERICO VILLARREAL Y SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA…. El Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron un convenio de colaboración para compartir con la entidad las licencias de uso de cinco plataformas informáticas para fortalecer el control interno, la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

Con el acuerdo signado entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario, Roberto Salcedo Aquino, la entidad podrá utilizar el Sistema de Control Interno; el Sistema Informático del Comité de Control y Desempeño Institucional; el Sistema Integral de Evolución Patrimonial; y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, además de la plataforma DeclaraNet.

En el evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya señaló que gracias a este convenio con la SFP, Tamaulipas dará el mejor uso a las herramientas tecnológicas a las que accede y esto habrá de abonar a que asuma la perspectiva de la Nueva Ética Pública que ha mostrado el Presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar la pueblo, lo cual nosotros asumimos por convicción propia, garantizando la mejoría progresiva y continua de los servicios públicos, la absoluta probidad de los servidores públicos de Tamaulipas la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos y por supuesto, en la rendición de cuentas que implica la apertura de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Considero muy positivo el hecho que hoy formalicemos el Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Función Pública del gobierno de México y a través de este acceder a herramientas tecnológicas y sistemas de trabajo de probada eficacia, así como a los apoyos que la dependencia a su cargo, brinda a Tamaulipas en este rubro, por lo que agradecemos infinitamente su respaldo y presencia en esta su casa”, expresó el gobernador.

A su vez, la contralora gubernamental del Estado de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo, expuso que esta acción coordinada con la SFP permitirá contribuir al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de consolidar en su gestión una administración eficaz y transparente que actúe en todo momento, en el principio de legalidad.

“Convencida de que la formación y educación continua de las y los servidores públicos, es una tarea primordial para el desarrollo de competencias, estimo también importante, que debe de ir de la mano de instrumentos tecnológicos, y precisamente con la firma de este convenio, marcamos una etapa de modernización en tres áreas fundamentales que son: el control interno, ética y responsabilidades administrativas”, indicó.

Por su parte, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, afirmó que, en la consecución de gobiernos más eficaces, cobra especial relevancia el uso de las tecnologías de la información, y añadió que los sistemas que se compartirán con el ejecutivo estatal han permitido a la SFP mejorar la oportunidad y la efectividad de los controles internos en la Administración Pública Federal, mediante el manejo, gestión y análisis de grandes cantidades de información.

Manifestó que la firma del convenio de colaboración “facilitará el intercambio de experiencias entre nuestras instituciones para mejorar la marcha de la maquinaria gubernamental y contribuirá a que ésta sea cada vez más eficaz, en beneficio de la población a la cual tenemos el privilegio de servir”.

En el acto también estuvieron presentes, por parte del Gobierno de Tamaulipas, los secretarios general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, y de Administración, Jesús Lavín Verástegui, y la consejera Jurídica, Tania Gisela Contreras López, además de otros integrantes del gabinete estatal, y por parte de la SFP, el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas y encargado de despacho de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Eduardo Gurza Curiel.

ESTUDIANTES DE LA UAT CREAN HERRAMIENTAS PARA ESTIMULAR LENGUAJE EN LOS NIÑOS… Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) exploran la aplicación de materiales, recursos y herramientas didácticas innovadoras para promover la estimulación y el desarrollo del lenguaje oral y escrito en infantes.

La propuesta fue presentada por estudiantes de la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), como parte de la exposición de proyectos de asignatura que se realiza al concluir el ciclo escolar.

El trabajo muestra medios didácticos, como manuales, cuadernillos y portafolios, que contribuyen a la promoción del desarrollo del lenguaje en niños de preescolar bajo la intervención de sus familiares y docentes. Las herramientas educativas fueron elaboradas considerando aspectos psicológicos, pedagógicos, condiciones de educación y entorno familiar, incorporando distintos materiales que coadyuvan al proceso educativo infantil a través de la generación de nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo del lenguaje.

Con ello se busca que el infante ejercite sus habilidades motrices mediante juegos de asociación y actividades de lectoescritura. La Mtra. Brianda Saraí Rodríguez Zamarripa, coordinadora de la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil, dijo que los portafolios fueron desarrollados a lo largo del semestre por estudiantes de esta carrera, quienes tuvieron la oportunidad de utilizarlos en sus prácticas docentes realizadas en las distintas estancias de atención infantil con que cuenta la UAT en Ciudad Victoria.

Destacó que los cuadernillos, elaborados con material reciclado, presentan imágenes y actividades llamativas, interesantes y divertidas que fomentan una interacción apropiada con padres de familia y maestros para estimular el interés por el lenguaje, que modele la forma de relacionarse con él y refuerce los intentos del infante por hacerlo.

Entre otras observaciones, mencionó que la manipulación organizada y planificada de materiales didácticos adecuados en el área del lenguaje contribuye a corregir dificultades del habla, la escritura, ortografía, comunicación, fomento de hábitos de lectura desde temprana edad y la motivación necesaria para cumplir los objetivos de aprendizaje, lo que se manifiesta en la adquisición de conocimientos de calidad.

Se propone también con este material crear un banco auxiliar didáctico disponible en el laboratorio de prácticas de la UAMCEH, que beneficie a padres de familia, docentes y estudiantes de esta licenciatura que requieran auxilio en el aprendizaje de las habilidades para la reproducción de la expresión oral y escrita.

