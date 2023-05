Por Redacción

Ciudad de México.- El regreso de Javier “Chicharito” Hernández a la selección mexicana tendrá que esperar, luego de que quedó fuera de la lista de 40 jugadores que México dio a conocer este viernes de cara a los partidos definitorios en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Hernández se perdió el Mundial de Qatar-2022 por diferencias con el entrenador argentino Gerardo Martino, pero abrigaba esperanzas de volver a la selección después de que reveló que conversó con el nuevo técnico Diego Cocca, quien le abrió las puertas para un eventual regreso.

El goleador histórico de la selección mexicana no disputa un encuentro con el combinado nacional desde septiembre de 2019, cuando participó en un amistoso ante Estados Unidos en Nueva Jersey. Un día después del encuentro participó en una fiesta con otros seleccionados.

El regreso de Hernández parecía inminente debido a que Raúl Jiménez ya no es considerado por el Wolverhampton y sólo Henry Martín con América y Santiago Giménez, con el Feyenoord, tienen actividad regular con sus respectivos equipos.

México enfrentará a Estados Unidos el próximo 15 de junio por las semifinales de la Liga de Naciones.

Se trata de un partido clave para los mexicanos, que acumulan una racha de seis partidos sin derrotar a su vecino del norte.

Cocca, quien tomó el lugar de Martino tras el fracaso mundialista, ha tenido un inicio tambaleante y un revés ante el acérrimo rival podría calentarle más el banquillo.

Una de las críticas más fuertes hacia el nuevo entrenador es que no ha sido capaz de gestionar de inmediato un recambio generacional. En el último partido por la Liga de Naciones, 10 de 11 jugadores en la alineación titular estuvieron en Qatar.

En el listado de 40 jugadores anunciado este viernes, Cocca volvió a recurrir a 18 de los 26 jugadores que fueron al pasado Mundial, donde México se quedó fuera en fase de grupos por primera vez desde Argentina 78.

La sorpresa mayor fue que el entrenador no citó a Hirving Lozano, quien acaba de ser campeón en la Serie A con el Napoli.

Los otros excluidos son Andrés Guardado, quien ya anunció su retiro de la selección, los porteros Rodolfo Cota y Alfredo Talavera, el volante Héctor Herrera, los zagueros Héctor Moreno y Jorge Sánchez y el delantero Rogelio Funes Mori.

Entre las caras nuevas de la lista de 40, Cocca llamó al zaguero de Chivas, Jesús Orozco, un sólido jugador que se puede desempeñar como central o lateral por izquierda, así como al portero Miguel Jiménez, también de Chivas, y al volante Alan Cervantes, de Santos.(Ap).