El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se suspendieron las negociaciones sobre la venta de Banamex entre Citigroup y Germán Larrea, dueño de Grupo México, esto debido a que el empresario pidió “más garantías”.

Tras ello, el mandatario insistió en la posibilidad de que su administración encabece la compra con una sociedad público-privada, ya que el gobierno federal requiere un banco, y para lo cual se podría disponer de hasta 3 mil millones de dólares. Además, apuntó que aún tiene su gobierno un “margen de deuda” por debajo de lo que adquirieron las dos administraciones federales anteriores.

“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación, y a demás son procesos lentos, entonces, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad”, indicó el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa.

López Obrador añadió “que pedían ellos, los de Grupo México -eso fue lo que me dijo el Secretario de Hacienda que le informaron los de Citi- más garantías, quién sabe qué tipo garantías”. Yo creo que nos escucharon aquí los de Citi cuando dije aquí que era un buen negocio, agregó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional reiteró que de los 7 mil millones de dólares que representa la operación, 2 mil millones son por impuestos, por lo que el gobierno requeriría 5 mil millones para hacer la compra. Se puede hacer, dijo, con «una sociedad público-privada, donde el gobierno aporte otra cantidad. “Podemos disponer de hasta de 3 mil millones de dólares, y 2 mil que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos, ¿por qué?, porque es un buen negocio”.

Detalló que hablará con el Secretario de Hacienda “para que se vea, porque podríamos hacerlo”.

También, explicó que los 3 millones de dólares representan menos de 60 mil millones de pesos. “¿Saben cuánto tenemos de margen nada más en deuda que podríamos contratar para quedar como el endeudamiento que hizo Calderón y Peña Nieto?, 3 puntos abajo del producto (PIB)… son 900 mil millones de pesos que tenemos todavía. O sea, sí tenemos. No es para presumir. pero están fuertes las finanzas públicas”.

Tras recordar los procesos de privatización, que dejaron al Estado sin contar con un banco, y parte del sector petrolero y eléctrico, expresó que “es el colmo que te cobraban más por la gasolina, que te aumentaban los impuestos, que te pagaban más por la luz, ¿y que todavía les aplaudas a los que estaban robando?, ¿cómo vas a aplaudirle a quienes convirtieron la deuda de unos cuantos, de los de mero arriba, en deuda pública, que te transfirieron su deuda y tú la tienes que estar pagando?, no te dejes manipular”.

Señaló que de no haber “sonado la campana”, México estaría comprando petróleo crudo, e importando materia prima, porque no habría ni siquiera el mínimo para producir las gasolinas.