Por Agencias

Ciudad de México.- El sábado pasado Saúl “Canelo” Álvarez derrotó por decisión unánime a John Ryder en el Estadio Akron y conservó sus títulos de pesos súper mediano de la OMB, CMB, FIB y AMB.

Aunque el jalisciense derribó en dos ocasiones a su contrincante no pudo noquearlo, por lo cual parte de la prensa cuestionó al pugilista sobre su nivel.

En conferencia de prensa tras el combate, Álvarez mostró su molestia con parte de la prensa por la forma en que lo ha criticado. El boxeador estalló contra un reportero que cuestionó su rendimiento durante la pelea.

“Al final de cuentas aquí están, eso es lo que me molesta, que hablen y digan, pero la respuesta de la gente ahí está. No puedes tapar el sol con un dedo. Aquí están los resultados y estoy muy contento y agradecido con la gente.

“Los que no quieran, los que no estén contentos o que piensen que no soy lo que dicen, pues que no vengan. Porque al final de aquí sacan la nota. Si no estás contento (dijo al reportero) para qué estás aquí”, sentenció “Canelo” Álvarez.

Asimismo, Saúl Álvarez se dijo agradecido por la gran respuesta que tuvo de la afición por acompañarlo en la pelea y a lo largo de su carrera.

Un reportero le insistió sobre una revancha con Dmitry Bivol.

–Dejaste muy claro que buscas la revancha con Dmitry Bivol, sería en las 168 libras quizá con alguna cláusula de rehidratación -preguntó un reportero.

–Ah cabrón –interrumpió “Canelo”.

–Para que no digan que agarras ventaja…

–Una cláusula de rehidratación… ya pues si quieres tú haz la pelea y ya me quito de problemas-.

–Porque la gente lo puede pensar…

–Pero ya estás afirmando, entonces sí quieres tú haz la pelea y así me sale más fácil a mí –atajó “Canelo”. (Apro).