Por Clemente Castro González

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La terca realidad termina por ubicar a quienes, como dice la canción, “se sienten superior a cualquiera”.

Es el caso del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al que su soberbia le impide ver que su situación legal y política es frágil.

De hecho hay voces que aseguran que es más probable que el texano-tamaulipeco sea encarcelado a que aparezca en la boleta electoral, en calidad de candidato presidencial, en el 2024.

Por lo pronto acaba de recibir una lección o recordatorio de que sus presuntos amigos periodistas, de alta alcurnia, no están a su servicio, aunque en tiempos idos lo trataban muy bien, a través de comentarios positivos y entrevistas a modo.

La revolcada se la acaba de dar CIRO GÓMEZ LEYVA, al cuestionar la intención de CABEZA DE VACA de ir por la candidatura presidencial, la cual fue expresada por el panista, el viernes 5, a través de redes sociales.

El periodista fue directo al preguntar qué representaba el ex gobernador, en el contexto de los opositores que traen el tema.

Y fue más allá al referir que, luego del destape del ex mandatario no mereció ser tomado en cuenta por ninguno de los principales medios de trascendencia nacional.

“Con todo respeto para él y para otros: ¿en serio están ayudando a la oposición al levantar la mano porque quieren ser candidatos a la Presidencia…? No tuvo una referencia en las portadas de la prensa nacional del sábado y no porque haya una campaña en su contra, simplemente no llamó la atención. Y si no llamó la atención cuando dice que quieres ser candidato ¿cuándo la va a llamar? Cuestionó CIRO.

Sostuvo que no se aprendió la lección del 2018 y citó al ex gobernador de Morelos, GRACO RAMÍREZ, alguien que igual pretendió ser considerado para la competencia electoral, en aquel entonces en contra del ahora Jefe del Ejecutivo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Eso si, la critica lanzada por el reconocido personaje, la hizo, según expresión, “con todo respeto”.

Vale añadir que CABEZA DE VACA trae una serie de derrotas consecutivas, entre éstas la de la gubernatura y, en fecha reciente, la extraordinaria para elegir a un senador de la República.

Bien le sentaría al “aspiracionista” ubicarse ya que su enfermizo activismo para figurar en el plano político, al costo que sea, lo llevó a perder la perspectiva y desproporcionarse.

Simple y sencillamente no asimila que una cosa es asumirse perseguido político y otra diferente es pretender ser candidato a un cargo de elección popular.

Tampoco le cae el veinte que el parapetarse en su condición de víctima y asegurar que la federación es responsable de su situación le permitió jalar los reflectores debido a que no pocos medios y periodistas traen en la mira a LÓPEZ OBRADOR por haberles quitado jugosos convenios.

Es decir, aquellos que han sido solidarios con la disque causa de CABEZA DE VACA lo utilizan para golpear más arriba y restar popularidad al que consideran un mal Presidente aunque el grueso de los mexicanos no coincidan con tal juicio.

Pero es distinto el promoverse para una candidatura, más si se trata del ejecutivo federal.

Esto debido a que ya no es algo informativo sino promoción, lo que implica pago por tiempo en medios electrónicos y espacio en impresos.

Ahí tendrá que haber convenio de por medio porque los empresarios de la comunicación e información bien que conocen su negocio y no le van a regalar nada a nadie, así les haya tocado montos considerables de dinero en el tiempo en que GARCÍA CABEZA DE VACA despachaba en la gubernatura.

De manera que es entendible que medios y periodistas desdeñaran el destape del ex mandatario. Simple y sencillamente no sacó a relucir a “poderoso caballero”.

El caso es que GÓMEZ LEYVA no le dijo al personaje en mención ninguna mentira. Más bien lo trató de colocar en su justa dimensión.

¡Tenga para que aprenda! Es lo menos que merece un individuo que, de tiempo atrás, perdió piso y trata de mantener cierta imagen de opositor en base a mentiras.

AL CIERRE

¿Será verdad la versión de que el diputado federal, OSCAR ALMARAZ SMER, trae proyecto para ser considerado candidato del PRIAN a la presidencia municipal de Victoria?

Nada extraño sería que así fuera ya que el ex alcalde capitalino conoce bien la localidad y cuenta con experiencia en campañas electorales.

El “asegún” es que el neopanista trae suficientes negativos que no le ayudan en su propósito. Hay grupos de capitalinos que aún esperan que ALMARAZ SMER cumpla sus compromisos.

Además, el dirigente del PRI traicionó a su otrora partido cuando entregó la plaza al PAN, en la contienda en que le dieron el triunfo al tristemente célebre, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

La traición a las bases por parte de ALMARAZ esta registrada y, “según esto ya esta olvidado pero según esto no”.

+.-Hay avances notables en lo del pre-registro en línea de aspirantes a consejeros distritales y municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), los cuales tendrán responsabilidad en la conducción del proceso Electoral Ordinario 2023-2024.

Los datos establecen que hasta el 8 de mayo habían presentado su documentación 71 prospectos, de los cuales 33 son mujeres y 38 hombres.

Cabe mencionar que el registro se cierra el 23 de junio del presente año y los espacios a cubrir son 22 cargos de consejeros distritales y 43 de municipales.

Se nota la aplicación del Consejero Presidente del IETAM, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE y su equipo.