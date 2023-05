Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño pidió a los medios de comunicación que “no amarren navajas” con la SET porque no quiere pleitos con nadie.

“Por mí no va a quedar en ninguna prestación que tengan derecho mis compañeros; ayúdenme ustedes también a no amarrar navajas porque yo no quiero pleitos con nadie. Estoy dispuesto a entrarle, pero no es con paros o amenazas; eso se hace cuando el líder no quiere intervenir, pero yo tengo que hacerles frente a todos los conflictos”.

Rodríguez Treviño, quien por segunda ocasión ocupa la secretaria general de la Sección 30del SNTE, reconoce que la situación es muy difícil ya que son muchos los problemas que afectan al magisterio, y admite que él solo no puede, por lo que pedirá apoyo a los senadores y diputados federales y hasta al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, si es necesario.

Dijo que muchas conquistas sindicales ya no se respetaron en la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca: los maestros trabajaban interinatos y no se los pagaban, a la familia del maestro que lamentablemente fallecía no le entregaban “el pago de marcha”, etcétera.

“Estamos reclamando esto porque son conquistas sindicales, y llega un momento en que a vece no sé por qué se dejaron perder. Cómo es posible que yo cubra un interinato y no me lo paguen, cómo es posible que tú tienes una plaza del estado, y te vas con Dios y a tu familia no le dan el pago de marcha”.

Pero, además, dijo, está la problemática de los teachers, a los que no se les quiso reconocer su antigüedad, a pesar de que algunos ya tienen 20 años de servicio y si se jubilan no tendrían pensión, y el tema de los maestros de tecnología educativa, entre otros más.

“Yo no voy a cejar hasta que a los teachers se les reconozca su antigüedad, pero inclusive tocar puertas con su dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas, con el presidente de México, con los diputados y senadores, con todos, para que me ayuden, porque los contrataron y no les reconocen 19 años de antigüedad. Eso no es posible, hay que tocar puertas… lo más importante es no claudicar”.

Es por eso que el líder magisterial dejó de lado su duro discurso y cambió su actitud respecto a las autoridades de la SET, con las que quiere trabajar en equipo