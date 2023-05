Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es el tiempo en que bajen a territorio personajes que solo se vuelven cercanos y humanos cuando quieren contender por un puesto de elección popular, las más de las veces brincando del cargo que ahora ostentan a otro y, si fuera el caso, reelegirse.

Para muestra de ello citaremos a tres verdaderas “fichitas” que llevan años de “mamar y dar tope” al erario público, mediante la política y el tráfico de influencias, entiéndase “chapulineo” y cosas peores.

Nada extraño será que se vea a grillos de la talla de los legisladores federales, GERARDO PEÑA FLORES, OSCAR ALMARAZ SMER y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, placeándose para ser considerados en el 2024.

El primero, de extracción panista, trae un abanico de posibilidades porque lo mismo puede animar su sueño de contender por la alcaldía de Reynosa que apuntarse para la reelección, en cuanto a la diputación que ahora ostenta o subir la mira con lo de la senaduría.

Al fin y al cabo el prócer del PAN está vigente aunque su trabajo en la cámara baja deja mucho que desear.

Tampoco anda en buen nivel para contender por la Presidencia Municipal y lo de la senaduría se ve todavía más lejos debido a que no es una figura pública de arraigo estatal, aunado a que, propios y extraños saben que PEÑA FLORES es incondicional -cómplice-, del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Otros negativos que arrastra es que es un tipo de personalidad acartonada, con rasgos de autoritarismo y, por si fuera poco, no ha ganado una sola elección en las que a participado por la vía de la contienda directa. Lo suyo es el beneficio del dedazo que se refleja en puestos de representación proporcional.

Aun con eso, el “reynosense” es una activo de la menguada oposición que se mueve en la geografía tamaulipeca en la órbita de Acción Nacional.

En síntesis, lo más probable para PEÑA FLORES es la derrota si lo manda a la lucha electoral su patrón, GARCÍA CABEZA DE VACA.

De modo que, si nos atenemos a que su suerte está ligada a la de su jefe, factible que en las elecciones del 2024 le den la puntilla al grupo cabecista en la entidad.

Y si GERARDO no vive su mejor momento en peor situación se encuentra ALAMARAZ SMER, ex priista y en la actualidad legislador del albiceleste.

Al ex alcalde de Victoria de traidor no lo bajan sus ex compañeros del tricolor por haber entregado la presidencia al panista XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, además de abandonar las filas del PRI cuando fue ahí donde le facilitaron su carrera política.

Entre lo que se le critica a ÓSCAR esta el haberse echado en manos de los verdugos de su ex jefe, el ex gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, actualmente preso debido a una venganza política de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Sería un verdadero suicidio que ALMARAZ optara por la reelección debido a que en el municipio de Hidalgo y la región, donde le ayudaron para ganar la contienda a diputado, no quieren saber nada de él y menos de su faro y luz, FRANCISCO N.

Al diputado le queda de opción la senaduría pero es muy difícil que lo manden a la competencia a ese nivel, debido a que no trae arraigo en lo estatal y tampoco es del cuadro chico del ex jefe del Ejecutivo.

Lo que se dice es que ÓSCAR será la carta fuerte del prianismo a la alcaldía de Victoria y, si fuera así, lo único que puede garantizar es una derrota más.

En cuanto al ex priista y ahora militante de Morena, diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, su futuro bien podría ser la Alcaldía de Madero porque lo de la senaduría estará bastante peleada.

Propios y extraños saben que la suerte del maderense depende de su cuate, el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.

Algo que le hace ruido a GONZÁLEZ ROBLEDO es el señalamiento de que fue -quizá aún lo sea-, enlace con los empresarios de apellido CARMONA, uno de éstos asesinado en Nuevo León, durante el sexenio anterior.

Se dice que los adinerados le metían dinero a las campañas y luego se reponían cuando se daba el triunfo de los apoyados.

Algo que se palpa en el ambiente es que ERASMO no es tan apreciado en la alta jerarquía del gobierno estatal, lo que no es cosa menor.

El punto es que estos tres políticos de corte tradicional se darán a ver con mayor frecuencia para ser considerados en la contienda del próximo año.

Dese luego que no son los únicos que le meterán a la grilla debido a que se consideran casi, casi, los salvadores de la patria. Políticos vulgares y ambiciosos, diría el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Lo bueno es que la población esta mejor informada y sabe quién es quién. Las elecciones pasadas dan cuenta de esto. Y a los que tuvieron la habilidad de engañar al respetable, por sus acciones ya los conocieron.