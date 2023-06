Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Miles de vehículos de procedencia extranjera que cumplen con los requisitos para acceder a la regularización han sido rechazados por personal del Registro Público Vehicular (REPUVE) en Victoria, con el argumento de que sus propietarios presentan títulos falsos.

El coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), Jorge Sobrevilla Castillo, se quejó de que quienes atienden en el módulo no muestran un papel o documento que compruebe que el título que está presentando el interesado realmente es apócrifo.

“No es la primera vez que pasa, a la gente la regresan que porque supuestamente el título es apócrifo, pero no sabemos en qué se basan para decir eso porque no te dan un documento que diga que legalmente está alterado. Queremos que nos den un documento donde está demostrada la remarcación, pero no nos lo quieren dar en el Repuve”.

Dijo que personalmente se enfrentó a esa situación cuando vino a Victoria a regularizar el carro de un familiar y se lo rechazaron con el argumento de que el título de propiedad estaba alterado, por lo que decidió levantar la voz ya que hasta ahora los afectados, que son muchos, se han quedado callados y no se defienden.

“Esta situación ya tiene tiempo pero todos se quedan callados y si siguen así pues van a seguir haciéndolo. Yo en este caso reclamé que porqué me dicen que el vehículo no sirve; les pedí que me dijeran en qué se basaban o que me dieran un documento donde dijeran ellos como Repuve que el documento está alterado y ya tendré que hacer yo lo que tenga que hacer, pero no te dan explicación ni nada, y entonces uno tiene que aceptar lo que ellos digan”.

Los títulos de vehículos son certificados de propiedad legal. Estos documentos se entregan al propietario y muestra información como el domicilio, el precio del auto, número de placas y el estado.

“No es uno, son muchos los carros que regresan que porque el título no es válido, pero porque ellos dicen, es su criterio, no es que alguien de fe de que el vehículo no funcione”.