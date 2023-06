Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Matamoros, Juan Manuel Guerra Noriega, advirtió que son alarmantes las pérdidas en la actividad industrial de ese y otros municipios de la frontera, en los que las inversiones se desplomaron y la generación de nuevos empleos se detuvo durante el último mes.

En el caso particular de Matamoros, el empresario indicó que “desde hace varios años que no llegan nuevas inversiones y por ende no se han podido recuperar las plazas laborales que se vinieron perdiendo desde antes de la pandemia”.

En su opinión, desde hace varios años Matamoros dejó de ser el nicho de oportunidades, pues era considerada una ciudad con excelente ambiente laboral, pero debido a que ya se perdió esa condición se han registrado problemas que están afectando seriamente al municipio.

“Cayó la contratación, cuyo porcentaje varía de industria a industria. Creíamos que se debía al exceso de inventarios de Estados Unidos, pero no es así; luego viene la recesión y a partir de aquí hay industrias que reportan un 30 por ciento menos en su actividad en este último mes”, dijo, sin precisar la cantidad de empleos perdidos en la industria de la transformación.

Aseguró que es urgente recuperar el nivel de empleo que había antes, ya que recientemente no se vislumbran nuevas inversiones para ese municipio fronterizo, salvo algunas ampliaciones de algunas líneas. “Necesitamos recuperar ese empleos que se ha perdido, como también los que se ha dejado de generar en los últimos cinco años”, reiteró.

El dirigente de los industriales, atribuyó esta caída a la recesión de Estados Unidos, a la mala política económica de México y a los problemas en materia de seguridad y migración que viven las ciudades fronterizas.

No hay inversiones en Tamaulipas, mucho menos en Matamoros, porque están concentradas en lugares más atractivos para inversionistas, como el Bajío, Nuevo León e incluso Chihuahua, detalló Guerra Noriega.

Antes del 2023 había más empleos registrados en el Seguro Social: en promedio se generaban en el sector industrial entre 3 mil y 4 mil empleos al mes. “Y si a eso le sumas los empleos que no se han generado en los últimos años, pues vemos que Matamoros no ha crecido, a diferencia de años anteriores, que éramos un nicho de oportunidades con el potencial para crecer”, concluyó.