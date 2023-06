Por Agencias

Ciudad de México.- El Ejecutivo federal se tomará tiempo para pensar si firma y publica la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que implica no limitar la publicidad a medios de comunicación en los estados y, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un tema relacionado con el endeudamiento en los gobiernos estatales; dijo que lo consultará con las secretarías de Gobernación y Hacienda.

“Recomendamos que haya austeridad en todos los gobiernos, ahí tengo para firma y que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad y estoy pensando si la firmo para publicarse, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad”, indicó.

El mandatario federal iría en contra de la eliminación de un tope máximo de 0.1% en estados y municipios que afecta directamente a trabajadores de los medios de comunicación.

“Vi el proyecto de publicación, no lo quise firmar, dije ‘lo voy a pensar, quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro de la Federación’, me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal, también estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, soberanos, por eso lo quiero tomar en cuenta”, dijo.

Pese a esa autonomía, el Presidente consideró que su percepción en torno al gasto definirá su aplicación.

“Que yo publique una reforma donde no hay límites para el gasto en publicidad porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, mucho dinero, hay estados donde puede pasar de mil millones y cuando hay elecciones, en vísperas hacen su agosto, tienen el control de todos los medios, no hay cuestionamiento en los estados a gobernadores porque tienen convenios de publicidad, con todos, pero cuánto cuesta esto”, indicó.

Enseguida dijo que no se refiere a que desparezca el financiamiento para la publicidad, pero insiste en limitar dicho gasto.

“Quiero revisar lo que se autorizó en el Congreso y no quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gasto superfluo, gastos onerosos”, afirmó. (Dalila Escobar/Apro).