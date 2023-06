Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No solamente en las colonias de la periferia falla el servicio de recolección de basura sino también en la zona centro de la ciudad, que luce fea y da mala imagen a los visitantes debido a los desechos y residuos que se esparcen por las calles, acusó el representante del comercio informal en la calle Hidalgo, Paulino Cortés.

Hizo énfasis en que esta problemática no es nueva, sino que surgió a la par del inicio de la administración de Eduardo Gattás Báez.

“No es de ahorita, en todo el tiempo que va de esta administración no se está recogiendo la basura, hay un foco de infección en el centro, en el 7 y 6 hay montones, no la recolectan, no pasa el camión; es demasiada la basura que hay”.

Dijo que no es exagerado afirmar que el centro de Victoria se está volviendo un foco de infección, pues la alcaldía no recoge la basura como debe ser y esos desechos y residuos se riegan por las calles.

Ante la ineptitud del gobierno de Eduardo Gattás, que de hecho a nivel nacional fue reprobado por la mala calidad con la que presta los servicios públicos, ahora los comerciantes informales se pondrán de acuerdo para buscar la forma de recoger ellos toda esa basura acumulada en las esquinas de las calles del centro de la ciudad.

“Nosotros podemos mandar imágenes pero el gobierno piensa que estamos en contra y solo hacemos el llamado para que la recoja, para que haga la recolección como debe ser porque se está volviendo foco de infección en estos lugares, no podemos con la basura pero ya nos vamos a poner de acuerdo para recogerla nosotros, por lo menos la del primer cuadro”.

En este sentido, también los empresarios y comerciantes de la zona centro de la ciudad demandaron al gobierno municipal mejorar el sistema de recolección de basura, debido a que en calles céntricas persiste acumulamiento y esparcimiento de basura y toda clase de residuos.

Consultado al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Victoria, Miguel Manzur Pedraza, dijo que el problema de la basura se acentúa más sobre todo en la calle 7.