Por Agencias

Ciudad de México.- Ante las posibles impugnaciones de opositores respecto a la encuesta que realizará Morena para elegir al coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación, el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, afirmó que “está blindado el proceso” ya que los aspirantes harán “actividades internas” que están sustentadas en la Constitución, como parte de las obligaciones de los propios partidos políticos.

Recalcó que en procesos anteriores no ha habido algún problema legal en ejercicios similares.

“Hemos sido muy cuidadosos en este acuerdo que aprobó el Consejo Nacional, de hecho, la Constitución mandata a los partidos en tareas muy específicas, concentrados en propuestas de trabajo y no en personas, en promover la participación del pueblo en la vida democrática que es lo que vamos a hacer, difundir los logros de Morena y el legado del movimiento para la cuarta transformación, promover la revolución de las conciencias. Son parte de las obligaciones del partido”, sostuvo el morenista.

En entrevista con La Jornada, señaló que las reglas definidas por la Consejo Nacional de Morena el domingo, garantizan “un proceso único que es incluyente, transparente, unitario y democrático, en igualdad de condiciones para todos y todas para garantizar que sea el pueblo y nadie más que el pueblo el que elija a quien debe coordinar los trabajos de defensa de la transformación”.

Además, descartó por el momento que el partido fije un tope de gastos o que aporte recursos a los aspirantes.

Explicó que “el tema de que los recursos los pudiera aportar el partido está siendo analizado por nuestros abogados para protegerlos a ellos, que no vayan a tener algún tipo de impugnación por parte de las autoridades electorales. Por lo pronto, los propios aspirantes tienen que organizarse para hacer esas giras por su cuenta”. Debido a ello, por el momento está descartado que el partido aporte el financiamiento para los recorridos que las llamadas “corcholatas” harán en el país a partir del 19 de junio.

Asimismo, indicó que los aspirantes no pueden llamar al voto ni promover su persona en lugar del proyecto, tampoco pueden asumirse como precandidatos, ni hacer propuestas de gobierno, pero sí de “cómo sería la continuidad con cambio en este proceso de transformación”, así como difundir los logros del partido guinda.

Sobre el punto de la convocatoria en la que se pide a los aspirantes no acercarse con medios de información “reaccionarios, conservadores y adversarios de la cuarta transformación”, el dirigente partidario aclaró que es a consideración de cada uno de los contendientes, quienes saben cuáles “no son medios, sino instrumentos de la derecha para atacar de manera sistemática al presidente de la República y al gobierno de la cuarta transformación”.

Detalló que las preguntas y la metodología de las encuestas se definirán más adelante. En este proceso no tendrán participación los aspirantes. De igual forma, no se ha determinado la cantidad de encuestados que tendrá este ejercicio, pero está acordado que será un proceso abierto a toda la población, ya sea que se asuman o no como simpatizantes de la cuarta transformación. (Néstor Jiménez/La Jornada).