Por Agencias

Ciudad de México.- A 24 años de la muerte del comediante Francisco ‘Paco’ Stanley, uno de sus colegas y amigos, Benito Castro habló de la relación que tenía con el conductor de ‘¡Ándale!’ y ‘¡Pácatelas!’; incluso confesó sobre las adicciones, pues dijo que consumía drogas junto a su compañero.

En entrevista con reporteros de Sale el Sol, el comediante Benito Castro confesó que él le daba las drogas a Paco Stanley y las consumían juntos. Sin embargo, desde la muerte de su amigo, comenzó a rehabilitarse.

“Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba cocaína, les dije, ‘no, yo le daba a él’, O sea, el que la traía era yo. No nada más era cocaína, también era marihuana, y tragaba alcohol como contratado. Pero mire usted cómo estoy, porque hace casi 20 años que nada de nada. Es más, cuando murió Paco Stanley, yo ya no consumía cocaína”, dijo Benito Castro.

Por otra parte, Benito Castro señaló que estando en la enfermedad de las adicciones, el hecho de consumir drogas con alguien, en este caso con Paco Stanley, era un símbolo de amistad. Sin embargo, este tipo de relaciones nunca terminan de manera positiva.

“¡No se la daba, nos la dábamos mutuamente! Así son los amigos macizos. Los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando, nunca nadie se da un pase solo. Siempre va con alguien, con algún amigo. Balconear a amigos, no le voy a decir quién.

A pesar de las polémicas y las adicciones por consumo de drogas y alcohol, Benito Castro señaló que siempre fue un buen amigo de Paco Stanley y que así pasen los años, seguirá extrañando a su colega, quien fue asesinado el 7 de junio de 1999 en un famoso restaurante de la Ciudad de México (El charco de las Ranas).

“Sigo lamentando, hasta el fondo de mi alma, esta triste tragedia. Extraño a Paco. Muchas veces me he despertado pensando en él diciendo, ‘si estuviera mi amigo, no tendría yo bronca de ninguna especie’”, dijo Benito Castro.

Benito Castro habló en una serie documental sobre el caso del asesinato de Paco Stanley ,que entre él y el conductor de televisión se vendían y compraban droga mutuamente, ante lo cual, comediantes de la talla de Luis de Alba recriminaron al actor por compartir la experiencia que tenía Stanley con la drogadicción.

Sin embargo, En entrevistas recientes, Benito Castro volvió a hablar del tema, luego de que la prensa le preguntara sobre si se arrepentía de haberle dado la droga a Paco Stanley cuando eran compañeros de programa a lo que él respondió que no.

“No, nos la dábamos mutuamente, así son los amigos macizos, los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando, nunca nadie se da un pase solo, siempre va con alguien, con un amigo”, dice Benito Castro.

En la serie documental dirigida y producida por Diego Enrique Osorno, se revelaron los presuntos nexos que tenía Paco Stanley con el narcotráfico, pues en su tiempo fue relacionado con ‘El señor de los Cielos’ e inclusive en un programa aparece el conductor leyendo un mensaje de El Mayo Zambada, uno de los líderes más violentos del narcotráfico en México.

No solo eso, también durante el documental se advierte que Paco Stanley tenía una relación de negocios con El Señor de los Cielos, pues inclusive contactó al capo para que lo ayudara a construir un foro de televisión.

Sumado a esto, Benito Castro compartió su experiencia con las drogas, en específico a lo que le llaman el perico, y cómo es que Paco Stanley también era consumidor de este tipo de sustancias ilícitas.

No solo eso, pues también se detalla que cuando Paco Stanley quiso ser diputado federal por el PRI no lo consiguió, pese a tener ayuda financiera de algunos criminales. (Excélsior).