Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una simulación el método que los opositores emprenderán para la designación de su candidato a la Presidencia en 2024.

Inclusive, dijo que en dos o tres días él mismo podría adelantar quién será el elegido por el “bloque conservador”, pues se tratará de una decisión cupular porque “quieren regresar por sus fueros… lo que quieren es seguir robando”.

Interrogado sobre el método que la alianza Va por México ha determinado -como se adelantó el fin de semana- para designar a su aspirante presidencial (elección primaria y después 150 mil firmas de apoyo, de acuerdo a los primeros reportes), el mandatario federal señaló que se trata de un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político.

“Es una simulación, y es pues independientemente de quien sea, ya sabemos que lo que quiere el bloque conservador es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria, lo que quieren es seguir robando, saqueando, ignorando, humillando al pueblo. Porque ni modo que le tengan amor al pueblo”.

Recordó que en procesos electorales pasados, estas cúpulas políticas y empresariales se han puesto de acuerdo y aun en unidad han actuado contra la voluntad popular, y para la elección en puerta “se repite la historia.

“Vuelven a buscar la unidad de esa manera, en la cúpula. Ya no está Claudio X. González papá (que en 2006 encabezó el fraude electoral), ahora el jefe es Claudio X. hijo, ese es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla, se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera”.

El Presidente inclusive subrayó: “Conociéndolos, en unos días les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. En dos o tres días les digo, estoy seguro que no me voy a equivocar Porque se consulta arriba, en la élite, se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente, y ya, ya les voy a decir”.

-¿Será hombre? -se le preguntó.

“¿No ve van a dar dos días? ¡Dos días, déjenme, no me voy a equivocar eh! No me voy a equivocar. Ya está eso resuelto porque se reúnen con anticipación. Entonces, empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos, se consulta la cúpula de los potentados, también a la cúpula política del conservadurismo: ¿Qué opina (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, (Carlos) Salinas? Hacen esa consulta”.

Además, agregó el jefe del Ejecutivo, para esa decisión también se consultará a los llamados intelectuales orgánicos y a algunos escritores y periodistas que él mismo considera del mismo grupo conservador.

López Obrador señaló que inclusive la oposición designará antes que Morena y sus aliados al candidato de su bloque, pues desde su perspectiva la decisión ya está tomada. “Ya yo les voy a informar”.

-¿Y si se equivoca? -se le dijo.

“Cómo me voy a equivocar, los conozco muy bien”, respondió.

Interrogado sobre si el proceso de su partido para elegir al coordinador nacional de defensa de la transformación no podría ser sancionado por las autoridades electorales y que se consideren actos anticipados de campaña, el mandatario rechazó tal hipótesis.

“Voy a entregar la estafeta, una vez que haya un coordinador, una coordinadora del movimiento de transformación. Yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como en dirigente del movimiento de transformación en México. Entonces, ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo, pero ya hay un dirigente, hombre o mujer, del movimiento. Eso es lo que se está haciendo, eso es el proceso, y hay unidad, desde luego, pues ¿quién no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional? Que es un movimiento muy importante por lo que representa, es la esperanza de los mexicanos, de millones de mexicanos, sobre todo de la gente más humilde, de la gente pobre, es el desterrar la corrupción, establecer una nueva política para mucho tiempo, ya decirle adiós en definitiva al neoliberalismo, al neoporfirismo, porque no es nada más frenar la privatización, el saqueo de los bienes nacionales. Es iniciar una etapa nueva con una nueva política. Que yo he llamado el humanismo mexicano: no mentir, no robar, no traicionar, y no dejar de mirar a la gente pobre, no darle la espalda al pueblo, no permitir que regrese un gobierno para una minoría rapaz.

Ante las intentonas de las llamadas corcholatas por cada vez más parecerse a López Obrador como manera de conseguir adeptos entre la ciudadanía, el presidente consideró que no se trata de eso, sino que las similitudes son normales porque están dentro del mismo movimiento y con intereses comunes.

“Es que somos muy parecidos, venimos de un movimiento, todos han participado, y aclarar que nosotros ya encontramos también abierto el camino, por muchos que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha. ¿Cuántos soñaron con un México con justicia, con libertades, con democracia, sin clasismo, racismo, discriminación? ¿Cuántos? Campesinos, dirigentes reprimidos, obreros reprimidos, estudiantes reprimidos. ¿Cuántos fraudes electorales cometidos? ¿Cuántas injusticias? ¿’Cuántos dirigentes encarcelados? ¿Presos políticos? ¿Cuántos lucharon para que se abriera el camino y se lograra el inicio de una nueva transformación en el país?

“Entonces, vienen detrás (las corcholatas). Y qué bueno que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación. Me preocuparían que empezaran algunos a decir: ‘Eso de apoyar a los adultos mayores es populismo’. Ah, entonces sí diría yo: ‘Cruz, cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús’ (…) Todos son cercanos, son mis hermanos, tengo cinco hermanos y una hermana”.

El mandatario rechazó que las autoridades electorales puedan sancionar el proceso de elección del coordinador de la transformación de su movimiento.

“Son procesos en plazas públicas y se están manifestando. No hay riesgo porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás. Todavía falta mucho, esto es una renovación, en nuestro caso para tener un nuevo dirigente, hombre o mujer, que conduzca la transformación”.(Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).