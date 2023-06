Por Agencias

Guanajuato.- El gobierno municipal de San Miguel de Allende se vio obligado a cancelar un concierto del cantautor cubano Francisco Céspedes debido a las reacciones de encono y amenazas de protesta por personas que se dijeron indignadas por las expresiones del cantante, quien dijo desear la muerte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Céspedes daría un concierto el 7 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Ángela Peralta, aparentemente organizado por el gobierno municipal que encabeza el alcalde del PRI, Mauricio Trejo Pureco, pues el evento fue ampliamente difundido en las redes sociales oficiales del municipio y del edil.

El primer anuncio, de acuerdo con el portal News San Miguel, apareció el 16 de junio. El costo de los boletos para ver al cubano oscilaba entre los 100 y los 700 pesos, para ser adquiridos en las oficinas de Turismo municipal.

El 18 de junio se divulgaron ampliamente declaraciones hechas por Francisco Céspedes en una entrevista, en la que reprochó al presidente López Obrador haber invitado a México para las Fiestas Patrias al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 16 de septiembre a un dictador cubano y lo pone encima de los…, no sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, refirió el autor e intérprete.

A raíz de estas declaraciones, personajes locales en San Miguel advirtieron que protestarían por el concierto y que buscarían impedir que se realizara en el foro anunciado.

Uno de estos personajes fue el cantante Benjamín Lara, conocido como “El Quitapenas”.

El hombre advirtió: “No voy a permitir que un tipo como éste venga a mi tierra a ofender al máximo líder del país, que sea como sea y haga lo que haga es la máxima autoridad en México”.

También se conoció que el regidor de Morena, Carlos Olvera, solicitó formalmente al Ayuntamiento de San Miguel de Allende requerir a Céspedes para que se expresara con respeto sobre el presidente.

Y este martes 28, mediante un mensaje difundido en sus redes, el alcalde Trejo Pureco dijo haberse enterado apenas este día (por parte de un reportero en la Ciudad de México) sobre las declaraciones de Francisco Céspedes.

“En San Miguel de Allende hay libertad de expresión y mucha tolerancia, pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente, y sobre todo si es un extranjero… esto se trata de civismo, tenemos que defender en este tipo de cuestiones a nuestro presidente”, expresó Mauricio Trejo en el mensaje dirigido a la ciudadanía.

Por lo tanto, agregó, decidió cancelar el concierto. “Contrataremos a un artista de mayor relevancia. Nadie puede venir a desearle la muerte a nuestro presidente, así es que se cancela el concierto”, finalizó el edil priista.

Poco después, el Ayuntamiento de San Miguel de Allende informó en sus redes sociales que el concierto se realizará el mismo día y a la misma hora, pero lo ofrecerá Eugenia León.

Dio la opción de ingresar con el boleto comprado para Francisco Céspedes, o solicitar un reembolso en las taquillas del lugar. (Verónica Espinosa/Apro).