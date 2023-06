Por Agencias

Cinco ex altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron que son fundadores de Pénte + Soluciones, consultoría en derecho constitucional, administrativo y político-electoral. Como lo publicó La Jornada el miércoles pasado, uno de ellos es Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del órgano electoral por casi 15 años (2008-2023).

El ex mando del INE ratificó que desde la iniciativa privada brindará este tipo de servicios junto con algunos de sus ex subalternos. “Porque es nuestro derecho y haremos honor al mismo”, dijo desde su cuenta de Twitter.

En esta misma red social fue abierta la cuenta de la consultoría; en la primera publicación, sus promotores señalan:

“Convencidos de nuestros principios, el libre ejercicio de la profesión, con apego a los derechos que la Constitución otorga y ante la información dolosa que ha circulado, Pente + Soluciones informa”.

Ahí mismo divulgan una carta, con fecha de hoy, 23 de junio, en el que ratifican el contenido de la nota publicada por este diario el miércoles pasado, así como la posición de uno de ellos, Emilio Buendía Díaz, quien declaró que en esta esta nueva etapa no hay conflicto de intereses ni impedimento legal para desarrollar esta actividad.

En la publicación de la empresa de servicios se indica que sus cinco fundadores son especialistas en las materias referidas, con larga trayectoria en instituciones académicas, administrativas y jurisdiccionales.

“Recientemente algunas voces han pretendido descalificarnos aduciendo que al dar este paso podría configurarse un conflicto de interés dada nuestra trayectoria como funcionarios públicos”.

“Conocemos el marco constitucional y legal que rige en nuestro país. Lo hemos defendido y aplicado rigurosamente. Ahora, en nuestro carácter de ciudadanos profesionales, nos seguiremos guiando en ese marco.

“Nos conducimos bajo los principios de legalidad, ética, honestidad, veracidad y el respeto a los derechos humanos, mismos que guiarán a Pénte + Soluciones, ante nuestros clientes”.

Anuncian que estarán disponibles a través de un correo electrónico y próximamente en una página web.

Los firmantes, “socios fundadores”, aparecen por orden alfabético: Emilio Buendía Díaz, por cuatro años jefe de la oficina del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Edmundo Jacobo Molina; Gabriel Mendoza Elvira, ex director Jurídico del organismo, y Javier Naranjo Silva, ex secretario particular de Córdova.

En el folleto publicitario se ofrecen 16 servicios, en este orden: amparo; contrataciones y licitaciones públicas; controversias constitucionales; procesos de entrega recepción; acciones de inconstitucionalidad; planeación, diseño e implementación de políticas institucionales; democracia sindical; responsabilidades de personas servidoras públicas, y género, violencia política, HASL y grupos vulnerables.

Asimismo, coaliciones y candidaturas; procedimientos administrativos sancionadores; derecho electoral; financiamiento y fiscalización; formación y normativa de partidos políticos; campañas y propaganda electoral, y medidas cautelares.