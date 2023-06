Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Integrantes de la comunidad lésbico gay denunciaron que en la Oficialía del Registro Civil número 1 de Matamoros se cometen actos de corrupción y se hace negocio a costa de las necesidades de los ciudadanos.

Uno de esos casos es el de “Sara”, quien relató que cayó en manos de la oficial Hiroshima López Amado, a la que consultó porque deseaba que en el acta de nacimiento de su hija que estaba por nacer aparecieran como sus madres ella y su pareja del mismo sexo. La pareja lésbica no estaba casada y lo primero que la funcionaria les pidió es que tenían que estar casadas legalmente y que ella podía ayudarles en ese trámite.

Sin embargo la pareja de “Sara” aún estaba casada con otra persona en la Ciudad de México y, aunque estaba separada desde hace mucho tiempo no se había divorciado, lo cual hicieron del conocimiento de la Oficial del Registro Civil de Matamoros; a la servidora pública no le importó y las casó a sabiendas de que la celebración de un matrimonio en esas condiciones es nulo, pero sobre todo sabiendo que no es requisito indispensable haber celebrado el matrimonio de una pareja, para llevar a cabo el registro de nacimiento de sus hijos.

“Esto inició en diciembre cuando buscamos quién nos pudiera apoyar para ponerle los apellidos al bebé que nacería en mayo, y nos sugirieron ir con esta oficial del Registro Civil 1 y ella nos dijo que casándonos se podía poner el apellido a la bebé y fue cuando acababa de aprobarse el matrimonio igualitario en Tamaulipas. Le comentamos que mi pareja estuvo casada y su pareja no le quiso dar el divorcio y ella nos dijo que no había problemas, al fin que era en otro estado, que ella nos casaba aquí y cuando naciera la bebé le pondría nuestro el apellido”.

Por tratarse de una servidora pública, de una institución de gobierno del Estado de Tamaulipas, la confiada pareja creyó todo lo que les dijo la Oficial del Registro Civil, como el hecho de que, para registrar a la niña con sus apellidos, forzosamente se debe iniciar un proceso de adopción, por el cual ella cobra 20 mil pesos.

“En nuestra ignorancia nosotros hicimos caso a lo que nos estaba diciendo, como servidor público le creímos y nos casamos en diciembre, y una vez casadas y ya que nació la bebé acudimos con ella y nos dijo que no se pueden poner los apellidos así nomás, que tiene que ser mediante un proceso de adopción; y que solamente mediante ese proceso se puede y que ella nos podía apoyar pero que nos cobraba 20 mil pesos”.

Un tanto desanimada y deprimida por no contar con esa considerable cantidad de dinero, Sara empieza a navegar por internet con el fin de buscar orientación o apoyo y es así como da con el representante de México Igualitario en Tamaulipas, Mercurios Espinoza quien les despejó muchas dudas, les comenzó a apoyar de manera gratuita y descubrió que lo único que buscaba la oficial del Registro Civil de Matamoros era simplemente sacarles dinero, como hace con otras parejas.

“Nosotros ya estamos haciendo el proceso pero con Mercurios, no con ella; de hecho la oficial nos comenta que hay otra pareja que está atendiendo y que va a ser el mismo proceso”.

Además de lo anterior, de manera ilegal, la oficial del Registro Civil les cobró la primer acta de nacimiento de su bebé, a pesar de que la expedición de la primer acta de nacimiento de todo mexicano es gratuita, de conformidad con el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surgiendo preguntas como ¿qué hace la oficial con ese dinero?, ¿cuántos más casos existen?

El representante de la asociación México Igualitario en Tamaulipas comentó sobre estas irregularidades, que ya las hicieron de conocimiento de la coordinación General del Registro Civil de Tamaulipas, mediante escrito, con la finalidad de que la oficial del Registro Civil de Matamoros sea removida de su cargo y no siga afectando a la ciudadanía; recalcando que, de ser necesario, acudirán a cada evento del gobernador Américo Villarreal para que tome cartas en el asunto.