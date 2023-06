Por Agencias

Ciudad de México.- El cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes deseó la muerte del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de reprochar que el mandatario invitó a México para la celebración de las fiestas patrias al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 16 de septiembre a un dictador cubano y lo pone encima de los…, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, expresó en una entrevista.

El músico reprochó que López Obrador haya invitado el año pasado al mandatario a los festejos patrios.

El 16 de septiembre del 2021, el presidente Miguel Díaz-Canel arribó a México para celebrar, junto a López Obrador, el desfile militar con motivo del 211 aniversario de la Independencia. (Apro).