Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Maestros de la Escuela Secundaria Técnica 1 Álvaro Obregón, que trabajan “bajo protesta”, denunciaron a través de lonas que colocaron en la puerta principal presuntas irregularidades que se cometen al interior del plantel entre ellas la existencia de “aviadores”, responsabilizando directamente al director de la institución, Enrique Mendoza Martínez.

En una de las lonas, los docentes consignaron las supuestas irregularidades que se viven en la Técnica 1:

1- Basta de cacicazgo directivo por más de 20 años.

2- Fuera Jaime Ramos Salinas.

3- Fuera aviadores.

4- Basta de corrupción que impera en nuestra escuela.

5- Basta de acoso laboral y del abuso de poder.

6- Basta del nepotismo y del tráfico de influencias.

7- Basta de imponer a sus secretarios generales.

8- Transparencia de los recursos económicos que genera la escuela.

En otra lona, los maestros que están inconformes con el director Enrique Mendoza Martínez publicaron los nombres de 16 presuntos aviadores, así como la función que deben desempeñar en esta Secundaria.

RESPUESTA DEL DIRECTOR

Por su parte, el director de la Secundaria Técnica Álvaro Obregón, Enrique Mendoza Martínez, informó que la institución abrió las puertas a una comisión investigadora SET-SNTE, a la que se le brindó la información que solicitaron, después de que ese grupo de maestros pidió la intervención de la máxima autoridad educativa para que investigue esas presuntas irregularidades.

“Se recibió a la comisión SET-SNTE; el jueves y el viernes se les atendió, le cedimos la información que pedían y ayer lunes, ellos y nuestro secretario general ‘el compañero Rigoberto’ consideraron unas medidas junto con los compañeros y se tomó una decisión”.

Respecto a la lista de presuntos aviadores que fueron publicados en una lona que está colocada en el acceso principal a la Secundaria, Mendoza Martínez respondió que en la mayoría de los casos se trata de personal que está comisionado al Sindicato (SNTE) “y allá los pueden encontrar”.

Cuestionado en forma particular por el director del Hospital Infantil, José Flores Romero, quien también es señalado como aviador, el director respondió: “el director del Hospital también tiene pocas horas aquí, pero bueno ahí está también y me imagino que él está justificando su situación laboral con su trabajo que tiene. Nosotros en ocasiones quisiéramos tener la capacidad de solucionar todos esos problemas pero no está en nuestras manos, y hay otras instancias a las que les compete tomar una decisión en esta situación”.

El director de la Álvaro Obregón se pronunció porque la SET y la parte sindical abran una investigación, “porque hasta ahorita no tengo un oficio del sindicato donde me digan que no están aquí, y ahí están, porque a todo mundo le consta, aquí está nuestro secretario general, y en ese sentido yo creo que lo más viable es que los llamen y no creo que haya ningún problema; siempre ha sido así desde que estuvo el profesor Arnulfo en años anteriores, siempre ha habido gente del sindicato.

“Hay inconformidad que lamentablemente se ha ido a las redes y es algo que la SET y el SNTE deben solucionar”, puntualizó.