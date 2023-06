Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene seis expedientes abiertos en contra del delegado del PRI en Coahuila, Francisco Cienfuegos, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros, dio a conocer hoy el gobernador Samuel García.

El mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que conoce del tema porque desde que ganó la gubernatura, en el 2021, ha allegado elementos a la autoridad federal para que investigue a Cienfuegos Martínez, exalcalde de Guadalupe, quien maneja de manera informal el tricolor en la entidad, junto con su jefe político, el ex gobernador Rodrigo Medina, quien es también sujeto a investigación.

“Cienfuegos tiene carpetas de lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal, acoso. Ese señor está hasta el tronco. Quienes nos dedicamos a la política y no me dejarán mentir, sabemos que él es un gánster de Nuevo León y ha hecho muchas maldades, pero no se las cobraban por sus tentáculos o influencias”, dijo.

Señaló que el gobierno estatal coadyuva en las investigaciones de la FGR, por oficios que la dependencia federal le ha enviado, para que les aporte información financiera sobre Cienfuegos, su familia, prestanombres, operadores, accionistas, factureras.

Son más de 50 personas físicas o 60 o 70 morales las que son indagadas, explicó.

Al referirse al Edificio Kalos, de la familia Martínez Martínez, inmueble que fue clausurado el jueves y donde tiene sus oficinas Francisco Cienfuegos, García Sepúlveda dijo que los integrantes de esa firma son prestanombres que se enriquecieron en la administración de gobierno de Rodrigo Medina (2009 –2015).

Mencionó que no es casualidad que Francisco Cienfuegos tenga sus oficinas en ese edificio desde hace más de una década.

Después de que Cienfuegos señalara que el gobernador de Nuevo León ataca a panistas y priistas para hacer “el trabajo sucio de Morena”, en las elecciones del domingo, el mandatario de MC dijo que desea “profundamente” que en Coahuila triunfe su amigo Manolo Jiménez, abanderado de la coalición PRI, PAN, PRD.

Las acusaciones de Samuel son un nuevo episodio del pleito que tiene abierto con los partidos albiazul y tricolor en la entidad.

El jueves Francisco Cienfuegos denunció persecución política de parte de García, a quien acusó de atacar a los dos partidos para favorecer a Morena en las elecciones de este fin de semana.

En respuesta Protección Civil del Estado (PCE) clausuró esa noche el Edificio Kalos, donde despacha Cienfuegos, y el cierre se mantenía hasta hoy, lo que afectó a decenas de empleados del inmueble que no pudieron ingresar a sus oficinas.

El Gobierno de Nuevo León envió hoy un comunicado, para justificar el procedimiento de PCE, al señalar que la edificación tiene 11 fallas en su plan de medidas preventivas y de contingencia, relacionadas con certificaciones de seguridad en general. (Luciano Campos Garza/Apro).