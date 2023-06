Por Agencias

Ciudad de México.- Ex consejeros y ex magistrados electorales, así como personajes de la sociedad civil que integrarían el consejo electoral ciudadano para hacerse cargo de la encuesta para definir al candidato del Frente Amplio Por México, declinaron seguir participando en el proceso de la oposición, al señalar que las reglas cambiaron, a un día de que las dirigencias de los partidos que integran esa alianza, PRI, PAN y PRD, anunciaron la vía para designar a sus aspirantes.

“En su momento aceptamos participar, a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente. El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse”, señalan en un comunicado conjunto.

El documento lo firman los 11 que integrarían lo que se conocía como el llamado “mini INE”: Leonardo Valdés Zurita, ex presidente del IFE (hoy INE); la ex presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís; los ex consejeros electorales Marco Antonio Baños, Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, Rodrigo Morales Manzanares y Rosa María Mirón Lince. Asimismo, Mariclaire Acosta, Sergio Aguayo, María Elena Morera, Guillermo Sheridan Prieto.

En su pronunciamiento, recordaron que en las últimas semanas recibieron la invitación para formar parte “de un proceso ciudadano novedoso: organizar una consulta nacional a fin de conocer la preferencia ciudadana respecto de un liderazgo de cara al proceso electoral de 2024. El planteamiento buscaba reunir a un grupo de personas con conocimientos en la materia electoral, así como liderazgos reconocidos dentro de la sociedad civil”.

Agradecieron la invitación que les hicieron para participar. “Hoy sabemos que la coyuntura política y la construcción de acuerdos, a efecto de privilegiar la unidad de cara a las elecciones de 2024 son prioritarios.

“Este escenario nos ha llevado a cada uno y cada una de nosotras a tomar una decisión distinta y personal respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio propuesto por los partidos políticos integrantes de Va Por México y las organizaciones de la sociedad civil que les acompaña. En su momento, cada quien daremos a conocer nuestra decisión”.

Como mexicanos y mexicanas, agregaron, “deseamos lo mejor para nuestro país y reiteramos nuestro compromiso incondicional con la democracia, la transparencia y la ciudadanía”.

Aseguraron que la democracia “requiere de la permanente participación ciudadana para el fortalecimiento de sus instituciones, especialmente en momentos de polarización y división. Sólo con la construcción de consensos y el respeto al disenso, es que las elecciones de 2024 tendrán el carácter democrático y ciudadano que buscamos”. (Alma E. Muñoz/La Jornada).