Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al cumplir un año de su triunfo en las urnas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya recordó las persecuciones que sufrió de parte del gobierno saliente.

Aunque no mencionó nombres, dijo que “resistimos las peores argucias en materia electoral, superando toda clase de prácticas mafiosas por parte de aquellos que se creían dueños de Tamaulipas”.

No obstante las represiones “con la participación valiente, heroica y masiva del pueblo de Tamaulipas, hicimos historia en las urnas de forma legal y pacífica”, agregó en su mensaje que pronunció en un Poliforum lleno que reunió a toda la estructura gubernamental.

Américo fue electo Gobernador en los comicios del 5 de junio del 2022, al derrotar a la coalición PAN-PRI-PRD.

Refrendó que las acciones de que fue víctima no se le olvidan:

“El tiempo no puede borrar y nosotros no olvidamos, no debemos olvidar que enfrentamos y vencimos una elección de estado”, como definió al proceso del año pasado.

Con la mezquindad que los engendra, enfatizó, hicieron en contra de Morena y sus colaboradores “la guerra sucia jamás vista en la historia de Tamaulipas”.

Abundó ante su gabinete completo, diputados locales y legisladores federales de Morena: “Se trataba de causar daño a toda costa y atacar la principal diferencia que nos distingue de ellos, nuestros principios, la rectitud y la honestidad que aprendimos desde el seno familiar”.

Recordó también Villarreal Anaya que en dicha contienda alcanzó la más alta votación entre las seis entidades que tuvieron procesos electorales: “fue el mismo día que ustedes me convirtieron en el gobernador más votado en la historia de Tamaulipas, lo cual es motivo de orgullo personal que llevo con humildad y respeto”.

Al tocar nuevamente el tema del pasado sexenio, dijo que para combatir la corrupción, “la ambición desmedida y adicción al dinero”, su gobierno cuenta con la fuerza ideológica y moral como la mejor arma.

Calificó a la corrupción como “una droga peligrosa y adictiva que seduce con falsos espejismos”, y dejó claro que, en el gobierno estatal que preside, no pueden permitirse individuos corruptos.

Sobre el pacto social que la 4T comenzó hace un año en Tamaulipas, “sentamos las bases para llevar cada vez más lejos la trasformación de Tamaulipas, y que incluye diseño y desarrollo de una economía más justa y se proyecta con visión humanista”.

Refrendó que la visión real del servicio público, “como dice el Presidente López Obrador, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Finalmente reiteró que en su gobierno, tienen y tendrán atención, “por el bien de todos primero los pobres”.