Por Agencias

Ciudad de México. Juan Ramón Collado, el que fuera el abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, era asiduo a hoteles de lujo, restaurantes de alta cocina, estéticas especializadas en tratamientos de belleza y rejuvenecimiento y de las joyerías más exclusivas de Europa. Según un reportaje de investigación que publica el diario El País, Collado se gastó más de un millón 100 mil dólares (21 millones de pesos) entre el año 2008 y 2015 en este tipo de establecimientos en varios países, sobre todo europeos, como España, Italia, Francia, Suiza y Estados Unidos.

Collado actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez tras sufrir un problema cardiovascular en el reclusorio en el que se encuentra preso desde el 9 de julio del 2019, acusado de varios delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Sus finanzas están siendo sometidas a un exhaustivo escrutinio por parte de las autoridades judiciales y policiales de Andorra, precisamente porque fue desde este pequeño país de los Pirineos desde donde tejió presuntamente su red de corrupción y blanqueo.

Su centro operativo era la Banca Privada de Andorra, un operador financiero que fue puesto bajo vigilancia por los controladores europeos tras detectarse numerosos casos sospechosos de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, que iban desde el tráfico de drogas, la corrupción política, la venta de armas y hasta la regularización de capitales originados por la explotación laboral y sexual de mujeres.

Y fue precisamente gracias al análisis de los movimientos financieros de Collado con las tarjetas que tenía de las cuentas abiertas en el banco andorrano que se logró descubrir el lujoso tren de vida que llevaba. Si bien, los policías sospechan que no todos los gastos que ahí se reflejas eran del abogado encarcelado, de hecho se sospecha que muchos de los beneficiarios de esos lujosos gastos eran políticos mexicanos, entre ellos el propio Peña Nieto.

Según el reportaje del diario español, Collado se gastó 855 mil dólares “entre 2008 y 2015 en exclusivos hoteles -Four Seasons, Ritz o Westin-; los 213 mil dólares que se dejó en selectas joyerías o los 80 mil 840 que destinó a tratamientos anti envejecimiento en clínicas suizas”. Y así lo detalla: ”El dispendio en hoteles (855 mil dólares) de ensueño encabeza la partida. España, con 461 mil 890 dólares desembolsados, fue el destino predilecto para alojarse por los beneficiarios de los pagos asociados a las tarjetas de Collado. Le siguieron EE UU (173 mil 510 dólares), Francia (130 mil 686) e Italia (93 mil 448)”.

Incluso se descubrió que el hotel en el que más dinero que gastó en este periodo de tiempo fue el madrileño Rosewood Villamagna, con una factura que rozó los 300 mil dólares. Otros alojamientos exclusivos en el país fueron el Westin Palace de Madrid (35 mil 612 dólares); el Sheraton Mallorca Arabella Golf (21 mil 954); el Colón Gran Meliá de Sevilla (20 mil 031) o el Arts de Barcelona (17 mil 018).

En París, su destino predilecto era el Hotel Plaza Athénée, donde se registraron unos gastos de 61 mil 642 dólares entre 2009 y 2013. En Italia, los movimientos de las tarjetas de Collado fueron de 93 mil 448 dólares en hospedaje, los establecimientos preferidos fueron el hotel Edén y restaurantes.

En cuanto a la joyerías, el diario español detalla gastos que superan los 214 mil dólares, con cargos sobre todo en España, “donde abonaron 92 mil 757 dólares entre 2009 y 2014 en los establecimientos Chopard, Wempe y Durán Joyeros de Madrid. El desembolso en EU sumó 108 mil 000 dólares e incluyó las firmas Chopard, Celine y Cartier. Las tarjetas también ordenaron pagos menores en Suiza ( siete mil 997 dólares) – Jean Jacques Zbinden en Montreux- y Francia (tienda Chopard de París)”.

El periódico español sostiene que “los investigadores andorranos cuestionan el origen de los fondos que manejó en el país europeo Collado”, por lo que sospechan que “el controvertido letrado pudo actuar como testaferro de dirigentes mexicanos. Y es que, junto al ex presidente Peña Nieto, el abogado ha defendido a prominentes figuras de la arquitectura política del país, como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el ex líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente”.