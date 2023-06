Por Agencias

Gerardo Espinoza, técnico de la Selección Mexicana Sub 23, tiene clara la meta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, subir a lo más alto del podio.

“Estoy aquí y asumimos esta situación, el objetivo es prepararnos lo mejor posible, presentarnos en Centroamericanos y ganar el oro, para eso nos estamos preparando y el resultado será lo que tenga que ser, simplemente”, mencionó en entrevista con Excélsior.

El poco tiempo en el banquillo tricolor no puede ser un pretexto para no obtener la presea áurea. Espinoza, hasta hace poco dirigió al Tapatío, equipo con el que se coronó campeón del Clausura 2023 en la Liga de Expansión MX, así como en el Campeón de Campeones frente a Atlante.

“Es un proceso sumamente difícil porque también estaba trabajando en una organización que requería, en ese momento, que me dedicara al 100 por ciento a donde estaba. Considero que, si no me hubiera dedicado al cien, no hubiera tenido los resultados finales. Ha sido muy corto lo que he participado aquí, muy corto desde la primera lista. Debo ser sincero que no fui quien la realizó, simplemente se van ajustando ciertos detalles, son cosas que suceden y no las considero como excusas”, mencionó.

Raúl Chabrand, Andrés Lillini y Duilio Davino ayudaron a conformar la convocatoria que hoy representará a México en la justa veraniega, la escuadra le fue entregada en las manos a Gerardo con la firme encomienda de inyectarle identidad, pero sobre todo, amor propio.

“El orgullo y el sentido de pertenencia, la alegría de pertenecer a la Selección Mexicana tiene que ser un fundamento, algo clave para cada uno de los momentos. Que lleguen y se sientan orgullosos de representar a su país, eso tiene que ser algo clave en esta gestión.

Quiero que México se vea como un gran equipo, con grandes jugadores, con mucho orden e intensidad, que siempre va a proponer los partidos. Desde luego que soñamos con la medalla, y los rivales también lo van a querer”, afirmó Espinoza.

El Tricolor se medirá ante la República Dominicana y El Salvador en la Fase de Grupos, rivales a los que bajo ninguna circunstancia Espinoza se atreverá a ver por debajo del hombro.

“No puedes menospreciar a nadie, justo lo acabamos de ver en el torneo Maurice Revello, pierdes una final contra Panamá 4-1. Si ahorita pretendes menospreciar a alguien estás muy equivocado y lo pongo a la inversa también, nosotros venimos de jugar ante España de visita en su casa y empatamos el partido, hicimos un gran encuentro, no nos sentimos menos que el rival, pero tampoco damos por sentado nada”, declaró.

Gerardo tratará de rescatar a una generación de futbolistas que se quedó sin ver acción en el Mundial de su categoría y que ya no puede aspirar a los Juegos Olímpicos.

“Es un gran paso sinceramente, es un torneo oficial y en esta categoría hay muy pocos torneos oficiales, luego en octubre Panamericanos y después de ahí en los Olímpicos estamos eliminados. Es importante para esta generación conseguir la medalla de oro”, concluyó.