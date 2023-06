Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Parece titular de nota policiaca, quizá la declaración de uno de esos políticos facinerosos contra el sistema, o tal vez el pensamiento común cuando se ven deambular candidatos chafas por nuestras distintas ciudades, pero no, hoy no vamos a hablar de eso sino de los 40 grados centígrados, y más, que padecemos.

Entonces, pues hay que aclarar que tampoco hablaremos del llamado a la unidad en Morena, que también puso el ambiente muy caliente en cuanto al proceso de sucesión del presidente Andrés Manuel, sobre todo porque se habla de un ya basta a los gobiernos y poderosos para que no metan dinero sucio ni dividan a ese partido, para obligarlos a que se ocupen de su chamba y no se metan en el proceso interno porque resulta inadmisible que pasen los años y sigan los mismos vicios, y, a veces, agravados.

Tampoco nos ocuparemos de las repercusiones que habrá luego de que se haya abierto el proceso de sucesión presidencial con tanta anticipación, violentando las reglas constitucionales, dejando al INE como un organismo de palo que ni ve ni escucha las irregularidades del partido que parece permanecerá en el poder, da la impresión de que se pretende que no tengan una sola oportunidad de recuperar su credibilidad, porque ha de saber que las reglas están muy marcadas, que no puede un partido político tener un candidato oficial al 6 de septiembre como lo hará Morena, que menos pueden placearse sus aspirantes a ese cargo por todo México porque será campaña anticipada y eliminarán el equilibrio que se hace necesario en todo proceso democrático, parece que los consejeros del INE ya tienen miedo de alzar la voz.

Y si no atenderemos lo antes descrito, pues ni para que comentar que el mismo proceso de adelanto a los tiempos se viven en los municipios y distritos con aspirantes de muchos partidos, incluso algunos gobernando, que quieren el poder y manejar los presupuestos para seguir fregando (por no decir chingando porque no soy grosero, aunque me lleve el diablo de calor) al pueblo de México.

Quizá si sea momento para decirle que la próxima semana comenzaremos a leer todas las propuestas que traigan los de Morena o la forma como pretenderán contrarrestar ese proceso los opositores, pero… hace mucho calor para leer tantas “ideotas” así que se la debemos para después, para cuando haya algo que realmente merezca el país.

Y es que son las ocho de la noche y con la temperatura a 37 grados centígrados, ¿cree usted que son momentos para hablar de cómo los políticos nos quieren ver la cara de tontos y atacan a México para devorarlo?, todos, aquí no se puede hablar de una o uno en especial, pues no, con este calor no se puede.

Obvio, ni para que hacerse unas mentales e irnos a platicar del conflicto que se avecina entre los aspirantes de Morena, habrá guerra para acabar con los corruptos y como son muchos pues este proceso interno los dejará muy lesionados y con harta posibilidad de que algunos brinquen a otro partido, se pongan otra camiseta.

Ya, le insisto, hoy no es de grillas, con este calor, ¿para qué ocuparse de lo bochornoso que resulta escuchar a que no hay dedazos y que la encuesta será seria con los de guinda?

Este México es un infierno, entonces tampoco tiene caso hablar de su sucursal que tiene en Tamaulipas y que es regenteada por los dirigentes o representantes de la mayoría de los políticos que quieren poder, que están más preocupados por sus intereses, por los presupuestos antes que en buscarle buenos candidatos a los ciudadanos.

Como en el PAN donde se hace urgente que salga a dar la cara y por fin alguien ponga en su lugar al exgobernador Cabeza de Vaca que anda enloquecido diciendo barbaridad y media como si no lo conociéramos, como si no lo hubiésemos padecido, porque ya nos están convenciendo que los azules son una bola de corruptos que se pueden vender por cualquier cosa y eso no es bueno para nadie, necesitamos un partido azul que sea fuerte para que la democracia de México se siga fortaleciendo y eso solo se logra dejando las cosas muy claras, dejando firme que no pretenden a más corruptos en sus filas y el exgobernador lo parece.

No, hoy esto es la sucursal del infierno, y coste que es por las altas temperaturas en el ambiente en Tamaulipas, estamos preocupados por la ola de calor, porque no hay agua y porque esto nos puede traer problemas de salud, de plagas, no de candidatos sino de esas que se comen cultivos o provocan otras enfermedades y de eso le estamos hablando, de que la situación es para preocupar, porque ya para la grilla habrá tiempo mañana… ja.

CERO CONTAGIOS, CERO MUERTOS POR COVID EN TAMAULIPAS… Tamaulipas registró este día cero casos de COVID-19 y una vez más cero fallecimientos por esta enfermedad, lo cual obedece a la serie de estrategias implementadas por el Gobierno Federal y Estatal, la participación ciudadana y las campañas intensivas de vacunación que se han puesto en marcha en los distintos municipios de la entidad.

Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud en la entidad, dijo que afortunadamente la colaboración de la ciudadanía en atender las recomendaciones del lavado de manos, la aplicación de gel antibacterial, el uso adecuado de cubre bocas, además de acudir al médico a tiempo, favoreció en la disminución y ausencia de casos y muertes por COVID-19.

“A raíz de las estrategias y acciones de prevención que el Gobierno de Tamaulipas implementó para hacer frente al COVID-19, además de la colaboración de la ciudadanía, este día no se tiene registro de muertes ni de casos, lo cual nos llena de satisfacción porque vale la pena el esfuerzo de enfermeras, doctores y en general de los trabajadores de la salud, para garantizar la salud de los tamaulipecos”, señaló.

Dijo que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, en coordinación con la Federación y la Delegación de Bienestar en Tamaulipas, se siguen llevando a cabo las campañas de vacunación que a la fecha registra un total de 6 millones 416 mil 614 dosis aplicadas, entre esquemas completos y refuerzos, según corresponda.

De manera estratégica en los distintos municipios de la entidad, se siguen aplicando este tipo de vacunas, lo cual contribuye a que como hoy se presenten cero casos o bien un bajo número de casos y muertes, al tiempo que destacó que en esta semana se estará aplicando a vacuna contra el COVID-19, en los municipios de Tampico, Victoria, Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás, cuyos requisitos, fechas y sedes pueden ser consultadas en sus redes sociales y sitios de internet.

PREPRA UAT A SUS DOCENTES… Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajan en un proyecto cuyo propósito es elaborar un modelo para la formación de docentes con base en la educación STEM, acrónimo en inglés de un enfoque didáctico interdisciplinario que promueve la enseñanza de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

La propuesta busca poner en práctica ese modelo en la formación académica de profesionales de la educación, para que sean capaces de abordar en todos los niveles una enseñanza que integre las materias científico-técnicas en un marco interdisciplinar.

El Dr. Sergio Correa Gutiérrez, líder del Cuerpo Académico de Gestión e Innovación Educativa a cargo del proyecto, explicó que se busca materializar en actividades concretas la educación STEM con un enfoque didáctico en el contexto local y global que garantice la transversalidad de esas disciplinas en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Agregó que, junto a estas ciencias, se pretende incorporar el pensamiento creativo, comunicativo y artístico en situaciones y problemas reales, y a la vez descubrir y crear formas ingeniosas de resolver problemáticas, integrar principios, difundir y presentar información.

El grupo de investigación, integrado en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), hace un planteamiento pedagógico de incorporación de la educación STEM que permitirá a los profesionales de la educación egresados de los programas de posgrado realizar gestión e intervención educativa de naturaleza institucional, curricular y de aula.

Este modelo —añade el Dr. Sergio Correa— permitirá a los especialistas atender las problemáticas del sector educativo mediante la investigación e intervención para la mejora de los procesos de gestión de las instituciones escolares y de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles educativos y condiciones en la entidad.

En ese contexto, dijo que la UAT reconoce la importancia de incorporar los diferentes tipos de ciencias para apoyar necesidades particulares de los distintos niveles de educación, por lo que, desde la formación y actualización de profesionistas, se impulsa la innovación tecnológica y social, así como la transferencia tecnológica y del conocimiento para contribuir al desarrollo de Tamaulipas.

Informó que, a los aspirantes a ingresar a la Maestría en Gestión e Intervención Educativa y al Doctorado en Gestión e Innovación Educativa, se les ha dado a conocer durante los cursos propedéuticos las líneas de investigación y publicaciones de los investigadores de esa Unidad Académica de la UAT, para integrarlos a las fases del proyecto.

El cuerpo académico que plantea ese modelo está integrado por los investigadores Michelle Adriana Recio Saucedo, Evelia Balderas Reséndiz, Norma Alicia Vega López, Héctor Manuel Capello y el propio Sergio Correa Gutiérrez, con la colaboración de la Dra. Rosa Delia Cervantes Castro.

