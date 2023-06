Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Trece años después Tamaulipas no es lo mismo, aquel 28 de junio la delincuencia probó, con el poder de fuego, que eran muy fuertes, con capacidad de matar a Rodolfo Torre Cantú quien en ese momento, más que candidato del tricolor, prácticamente era gobernador electo, así lo probaron las urnas siete días después, todavía con su nombre en la boleta la ciudadanía votó por el PRI.

Las primeras versiones hablaban de un complot de la clase política, se afirmaba que “lo habían puesto”, corrían rumores de un delegado que fingió dolor de estómago, de otro prominente tricolor que de pronto se paró en un Oxxo a comprar café, de una logística que lo dejó indefenso, sin camionetas blindadas, ante cualquier eventualidad que se presentara como finalmente ocurrió.

Desde el centro de la República nunca hubo interés por aclarar el tema, al contrario, minutos después de su caída iban a la rapiña, la cúpula tricolor analizaba la posibilidad del agandalle al grado de que estuvieron a punto de destapar a Marco A. Bernal como el sustituto de Rodolfo, pero Geño se les adelantó con una movida que era imposible, moralmente hablando, de echar atrás, designó a Egidio Torre Cantú, el hermano del candidato caído para que fuera gobernador.

Con la jugada Eugenio Hernández acabó con los apetitos voraces de la gente del centro del país, quitó del pueblo la idea de que él había tenido algo que ver con el asesinato al proponer al propio hermano del caído, y jugó con el sentimiento del pueblo de modo tal que los votos cayeron en racimos a favor de un candidato desconocido que luego no supo aquilatarlos, pero esa ya sería otra historia.

Luego nos dijeron que probablemente el asesinato se ordenó por otro exgobernador, pero no hay prueba alguna o no las conocemos todavía.

¿Quién mató a Rodolfo?, para los tamaulipecos será un misterio por el resto de nuestras vidas, para mayor desgracia se puede afirmar que a estas alturas del partido ninguna versión será creíble así nos llegaran a contar la verdad.

El 28 de junio, un lunes a muy temprana hora de la mañana de hace 13 años, empezaba una nueva desgracia para los tamaulipecos, éramos noticia a nivel mundial de una negra historia, se hablaba de que el narcotráfico había ejecutado a un candidato que ya casi era gobernador, se decía que los malos imponían su ley, y no solo eso, también se agravaron las condiciones de inseguridad, violencia, los empresarios más prominentes se fueron del Estado y se llevaron su dinero lo que genera problemas de empleos, eso entre muchas cosas más.

Ese 28 de junio Tamaulipas sufrió una de las peores afrentas y daño de toda su historia, la delincuencia daba muestras de que podía retar al Estado.

Para desgracia nuestra aquel lunes por la mañana el Estado se quedó impávido, se preocupó por conservar el sistema, no pasó nada y no ha pasado nada, exacto, por eso no es tan alejado de la realidad decir que con Rodolfo nos asesinaron un poco a todos nosotros, nos causaron un daño en la estructura social que no quiso o no pudo recuperar el hermano del caído, nos mataron esperanza, sueños, y nos mantienen con miedo, no sé qué habría pasado con Rodolfo en el gobierno pero un hecho es que por lo menos la gente habría seguido creyendo en la fortaleza del Estado como una institución que puede defenderlo, caso contrario a lo que se pensó en los seis años siguientes con Egidio.

Y el tema se lo traemos a colación porque el 29 de junio, de hace un año, la delincuencia otra vez asestaba un nuevo golpe, otra vez mataba un poquito de todos nosotros al quitarle a vida al periodista Antonio De la Cruz, pareciera que junio está marcado por la tragedia para los tamaulipecos.

Como en el caso de Rodolfo, también la carpeta de investigación del periodista está toda sucia, por ejemplo, ayer la Fiscalía General de la República presentó un informe donde detalla que el asesino está detenido, lo confuso es que esa acción la realizaron desde enero de este año, muchos meses atrás, y lo informan como si quisieran celebrar el año de la tragedia.

Tienen las autoridades el beneficio de la duda, pero no existía ninguna razón para actuar como lo hicieron, sembrando incertidumbre, dejándonos la idea de que se quieren lucir y hasta dudas.

Esas dos son las deudas que dejan dudas a los tamaulipecos por parte de la Fiscalía General de la República, junio resulta trágico, pero mayor desgracia será si no pueden convencernos de que se ha hecho lo correcto en ambos casos…

LOS PROFES ANDAN CONTENTOS… Lucía Aimé Castillo Pastor, Secretaria de Educación en el Estado, anunció que este fin de mes los trabajadores de la educación en Tamaulipas, por órdenes del gobernador Américo Villarreal Anaya, recibirán pagos de un retroactivo a sus incrementos, esto en un acto de quien manda en el Estado para reafirmar su compromisos con las maestras, los maestros y el personal de apoyo del magisterio.

Por lo pronto, se ordenó las gestiones para adelantarles y garantizar pago del retroactivo a los 54 mil trabajadores del sector educativo de los cuales 37 mil 614 son de sostenimiento federal y 16 mil 429 estatal.

UAT ATIENDE A LA NIÑEZ… Con el fin de alentar a la niñez a descubrir el desarrollo sostenible de una forma atractiva y divertida, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Dirección de Sustentabilidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado, organizó una serie de actividades con los pequeños del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT) de Ciudad Victoria.

En ese contexto se llevó a cabo un taller en el que los alumnos de preescolar de este centro infantil realizaron diversas actividades en las que aprenden a reutilizar, reciclar y a poner en práctica diversas acciones para proteger y conservar el medioambiente, en las cuales van conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El programa de trabajo forma parte de las actividades que conforman la Semana de Sustentabilidad Universitaria 2023 que organiza la UAT, en la cual se difunden las estrategias para alcanzar las metas que marca la Agenda 2030 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial.

A través de esta iniciativa se busca animar a la niñez que integra la comunidad universitaria a descubrir qué son exactamente los ODS, así como ayudarles a tomar conciencia sobre las acciones que pueden llevar a cabo en favor de la sustentabilidad.

Durante la actividad en el CENDI de la UAT, los pequeñines disfrutaron del cuento Frieda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creado por el Centro de Información de la ONU, el cual narra la historia de una chica que tiene la capacidad de actuar y cambiar el mundo a su alrededor, con la idea de acercar a los pequeños los temas de la sustentabilidad de una forma más divertida.

Como parte del taller, los niños participantes realizaron diversas dinámicas de interacción con los ponentes, a través de las cuales conocieron ideas que pueden poner en práctica dentro de su casa o escuela para volverse “supersustentables”, como cuidar el agua, apagar aparatos eléctricos que no estén en uso, reutilizar, reciclar o donar juguetes que ya no utilicen.

Durante el evento, se contó con la presencia de la directora de Sustentabilidad UAT, Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, y la directora del CENDI UAT, Mtra. Mara Clementina Cardona Castillo, así como la Mtra. Samantha Alejandra Tovar Reyes y Jorge Alberto Vázquez Herrera, ponentes del taller. A través de estas actividades, la UAT integra a toda su comunidad en sus acciones de responsabilidad social, interacciones, prácticas y percepciones que son fuente de aprendizaje más allá del salón de clases, y que convierten a esta institución en un espacio vivo y dinámico de aprendizaje colectivo.

