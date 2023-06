Por Agencias

Xalisco, Nayarit.- Hilario Ramírez Villanueva, también conocido como Layín, el alcalde que «robó poquito», fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSPC) en el municipio de Xalisco, Nayarit, como presunto responsable de los delitos de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la policía estatal.

Este miércoles a través de un comunicado oficial la SSPC de Nayarit dio a conocer que elementos de la policía estatal aseguraron en las calles del fraccionamiento Cordoncillos, de la cabecera municipal de Xalisco, «a un masculino identificado como Hilario N, de 55 años, originario y vecino de la localidad de Huaristemba, municipio de San Blas».

La fotografía difundida por el área de comunicación social de la dependencia coincide con la imagen de Hilario Ramírez Villanueva, ex alcalde de San Blas en dos ocasiones, la primera por el PAN y una segunda vez por la vía independiente.

Identificado como Layín, el alcalde que «robó poquito», fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Xalisco para que integre la carpeta de investigación «por su presunta participación en el hecho delictuoso de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la policía estatal», refiere la información emitida por la SSPC estatal.

Para cumplir con el debido proceso, la Fiscalía General de Nayarit (FGN) aún no emite información oficial al respecto, sin embargo, después del mediodía de este miércoles se pudo confirmar que Hilario N permanecía «asegurado» en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xalisco, a unos 8 kilómetros al sur de Tepic, capital nayarita, a disposición del Ministerio Público.

Gracias a la difusión oficial de la detención de Hilario N, personal del Poder Judicial de Nayarit se apersonó durante más de dos horas durante la tarde de este miércoles en la cárcel municipal de Xalisco, en espera de la autorización para notificar a Hilario Ramírez Villanueva el auto dictado por el juzgado Tercero Familiar dentro del expediente 147/2020, así como el emplazamiento en otra causa, también del ramo familiar, ambos mandamientos legales que no habían sido posible cumplir, porque en los últimos tres años «no podía ser localizado», comentó una abogada particular de dos de las denunciantes del también ex candidato independiente a gobernador de la entidad en 2017. (Luis Sánchez/La Jornada).