Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A las 15:45 horas de este viernes, en medio de acusaciones de sus compañeros, la diputada Leticia Vargas Álvarez, una de las secretarias de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, tomó sus artículos personales y se retiró del presídium.

En un hecho histórico en el Poder Legislativo local, había sido destituida del encargo por “grosera, déspota, insultativa, generadora de violencia, hacer señas obscenas y provocaciones tendenciosas”.

Pertenece al grupo del PAN y representa al distrito 19 de Miramar (zona sur).

Junto con Gustavo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, fue designada secretaria de la Directiva al comenzar el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, en enero.

Antes de retirarse, Álvarez pidió también castigo para su similar de Morena Magaly Deandar Robinson, suplente de la directiva y quien ha ocupado por cuestión de minutos el espacio del presidente Isidro Vargas Fernández.

La morenista Gabriela Regalado Fuentes calificó a la sancionada como “déspota, grosera e insultativa” en su comportamiento, de palabra y con señas obscenas y provocaciones.

“Hablar con bajeza y con groserías dentro de este recinto no significa que tenemos consentimiento hacia este tipo de conductas”, dijo la morenista y pidió el apoyo de sus compañeros para sancionarla, lo que se otorgó por 17 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones.

Tales abstenciones fueron del grupo “sin partido”, las ex panistas Linda Mireya Zúñiga, Sandra Luz García y Danya Aguilar Orozco.

Previamente el presidente de la mesa directiva, Vargas Fernández, le había aplicado un “extrañamiento” por las mismas razones de comportamiento.

“Más allá de la diferencia de ideas y personales, es triste permitir que haya personas que no tienen el comportamiento a la altura de este congreso”, manifestó Regalado Fuentes.

Después de haber sido votada la baja como integrante de la Directiva, a petición de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Úrsula Patricia Salazar, se discutía en receso la mecánica de dar representación a la bancada del PAN, que bien podría ser otro diputado o diputada secretaria.

Provisionalmente el espacio de la destituida fue ocupado por Magaly Deandar como suplente general que es.

A las 16:25 horas la sesión seguía en receso.

CORRIGEN Y VOTAN EN LO INDIVIDUAL, CADA DIPUTADO

Después de las cuatro y media, la Directiva que preside Isidro Vargas corrigió el procedimiento y sometió a votación el asunto de la destitución vía cédula, es decir, por voto secreto e individual.

El resultado en lo general fue: 20 votos a favor 12 en contra. No podrá volver a ser parte de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas.

Para que el PAN siga con la representación en la Directiva, el coordinador Félix García Aguiar propuso a Carlos Fernández Altamirano, de representación proporcional, pero le corrigieron que debería ser mujer.

A las cinco de la tarde se votó en pleno: Carlos Fernández, 1 voto; Liliana Álvarez 10, e Imelda Sanmiguel 20 votos. Pasó a ocupar una de las secretarías por unos cuantos minutos, hasta el final del periodo ordinario.

Lo anterior se dio en el último día del segundo periodo ordinario de sesiones. Más tarde el periodo fue clausurado. Los diputados regresarán a pleno hasta septiembre.

Como presidente de la Comisión Permanente fue nombrado Humberto Prieto Herrera, de Reynosa, de Morena.

CLAUSURAN Y REGRESAN EN SEPTIEMBRE

Faltando 20 minutos para las seis de la tarde, viernes 30 de junio, el presidente de la Directiva clausuró oficialmente el periodo ordinario. La 65 legislatura entra en receso. Los diputados regresan hasta septiembre a cumplir con el último año para el que fueron electos.

Isidro Vargas Fernández agradeció a sus compañeros «todo su apoyo y comprensión, porque entiendo que no todos estuvieron de acuerdo con las interpretaciones de esta mesa directiva», pero consideró que se apegó a la Ley.

«Hoy entrego esta mesa, me voy conforme pero no satisfecho», manifestó, y agradeció la colaboración de las diversas fracciones, en especial la de su partido, Morena.

«En la política la forma es fondo -comentó-, política es transitar, buscar amigos y buscar siempre el bienestar del pueblo tamaulipeco».

Todos los presentes entonaron el Himno Nacional.

El decreto de clausura será publicado en el Periódico Oficial del Estado.