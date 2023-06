Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con más de 12 años de olvido, los seis de Cabeza de Vaca y los anteriores de Egidio Torre Cantú, la capital de Tamaulipas recibió este martes su primera manita de gato que realmente servirá de algo, 12 camiones para la recolección de basura.

Cierto es, se hicieron y se anunciaron repavimentaciones en el centro de la ciudad, pavimentaciones en muchas colonias, sin embargo, no se van a percibir en su real dimensión en corto plazo, la razón es simple, casi toda la ciudad es un muladar, no existe un solo acceso a una de nuestras colonias de la periferia, o los diversos sectores, que esté decente, todos parecen potreros, verdaderos muladares a consecuencia del olvido.

No se equivoque, no le digo que no sea buena idea la repavimentación de calles, nomás insistir que todos los carros suenan como carcachas viejas por el deterioro que sufren al trasladarnos de la casa al trabajo, luego otra vez de regreso y esto es lo que estimula a que las mismas no se ganen su justo reconocimiento.

En cambio lo de la basura se va a notar de inmediato y tiene que servir por muchos años, vaya pues, se tiene que hacer algo para que así sea y no volvamos nunca más a ver tiraderos frente a escuelas, instituciones públicas o parques, es en realidad un reto para el gobierno municipal de Eduardo Gattas que así funcione porque tendrá que hacer lo que han olvidado hasta ahora que es planear, tener un verdadero control del parque vehicular para que reciba su mantenimiento en tiempo y forma para que nunca dejen de funcionar, evitar la corrupción que es la que deja para el tiradero las unidades, muchas veces siendo un verdadero problema hasta para las personas ya que se quedan sin frenos y demás. En resumen, Gattas tiene que ponerse a jalar en lo que ahora le corresponde entender que más que decir y andar en la grilla pidiendo la reelección se la tiene que merecer y eso es sencillo, nomás hay que dar resultados, aprovechar las herramientas a su mano o, como en este caso, las facilidades que le da el gobierno estatal de Américo Villarreal que le resuelve un problema que lo estaba hundiendo en las preferencias, le hacía ganarse odios.

Ahora, vale la pena aclarar, en realidad no se trata de que Victoria sea la consentida de esta administración, nomás nos están pagando una larga deuda, nos están haciendo justicia por tanto castigo recibido, por el saqueo de dos exgobernadores que prefirieron enriquecerse que cumplir con sus obligaciones, la prueba es que los dos perdieron en las urnas porque nada hicieron por nosotros y se ganaron el repudio.

O quizá todo se reduce a muy poco, a lo que dijo el gobernador Américo Villarreal al hacer entrega de estos camiones y de otras obras.

“Este gobierno no pide moches, porque eso que antes se robaban ahora se aplica y se usa en obra pública para el beneficio directo de la gente”.

Luego de ello vinieron los números, al entregar obras de pavimentación de calles, banquetas y alumbrado público, así como 12 camiones recolectores de basura, para resolver una de las demandas más sentidas de la población, en la capital del Estado. Dice el boletín:

“En la colonia que lleva el nombre de su padre, el ex gobernador Américo Villarreal Guerra, punto emblemático donde inició sus campañas para senador y para gobernador y ante residentes del sector, quienes lo recibieron con muestras de apoyo y con gritos de “Gobernador, gobernador”.

“Ahora sí hay gobernador”, el mandatario, quien encabezó ahí la ceremonia cívica de honores a la bandera, afirmó, que ahora tienen más recursos para hacer más infraestructura, en beneficio de la ciudadanía.

“Todas las acciones de gobierno están encaminadas al desarrollo y al bienestar social; el centro del quehacer de este gobierno son las personas, son ustedes y por eso estamos muy complacidos de estar hoy aquí y agradecerles”, dijo, al señalar que, en ese punto entregaron más de dos kilómetros lineales de calles y más de cinco kilómetros de banquetas, además de alumbrado público.

Con la presencia de representantes de los tres Poderes del Estado, fuerzas de seguridad e integrantes de su gabinete, Villarreal Anaya afirmó que trabajan en forma conjunta para alentar el crecimiento y el desarrollo de la capital y destacó que, a los empresarios responsables de las obras les piden calidad, servicio y precio.

“Una de las situaciones sentidas había sido la recolección de basura en la capital por deterioro del equipo, de la capacidad de recolección, el número de los camiones, la tecnología que se necesita para compactar la basura y ser más eficiente y por eso, platicamos con el presidente municipal y quedamos en este acuerdo de poder hacer un esfuerzo para poder comprar estos 12 camiones de última generación en la recolección de basura”, expresó.

Pavimentados 151 mil 261 metros cuadrados en Ciudad Victoria

Previo a ello, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya hizo la remembranza de que fue el 15 de abril del año de 1996, cuando se aprobó asignar el nombre de Américo Villarreal Guerra, a esta colonia que anteriormente se conocía como poblado 7 de noviembre, a la petición de los habitantes en agradecimiento por el apoyo que brindó a los pobladores.

En el caso de Ciudad Victoria, indicó que se han realizado 151 mil 261 metros cuadrados de pavimentación, por un importe de más de 189 millones de pesos; incluyendo las colonias Américo Villarreal, Estudiantil y Altavista, en donde se hizo entrega de un total de 19 cuadras correspondientes a más de 20 mil metros cuadrados de pavimento hidráulico con un importe asignado de 31 millones 531 mil pesos; también se realizó la sustitución de 191 tomas y descargas sanitarias y poco más 338 metros lineales de tubería de agua potable y drenaje.

“En ese mismo sentido se llevó a cabo la construcción de más 5 mil metros lineales de guarniciones y banquetas, así como la instalación de 40 lámparas de alumbrado público, beneficiando de esta manera a más de 2 mil 400 habitantes”.

Fondo de Capitalidad rinde frutos

Por su parte, la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, explicó que los camiones recolectores de basura son el resultado de la firma de convenio de colaboración y de los trabajos que comprende el fideicomiso denominado Fondo de Capitalidad.

“Este fideicomiso es una muestra más de la transformación que ha iniciado en el estado, caracterizada siempre por el trato humano y el ejercicio responsable de los recursos del pueblo. Serán utilizados por el bien de Ciudad Victoria y de los ciudadanos de Tamaulipas”, explicó.

En fin, el caso es que con los actos de hoy no solo quedo evidenciado que los dos anteriores gobiernos estatales nos odiaron a los victorenses, tanto que el bautizo de los ladrones de ayer se quedó corto porque está visto que fueron mucho peor que eso para nosotros, o tal vez para todo Tamaulipas…

EL VERDE, A PINTAR LA ALIANZA… Apunte dos figuras que provocaran que el Partido Verde en Tamaulipas pinte de mejor manera en su coalición con el PT y Morena para las elecciones del próximo año, Américo Villarreal Santiago y uno de sus operadores de mayor confianza Marco Batarse, y no crea que es poca cosa la movilización que traen en territorio y con la dirigencia estatal y nacional de ese partido, al contrario, parece que les dará para proponer y obtener candidaturas en diversos distritos y municipios de Tamaulipas.

Por lo pronto, Villarreal Santiago y Batarse con su estructura trabajaran para que Claudia Sheinbaum pinte en las encuestas rumbo a la elección de candidato a presidenta de la República, y luego de ello vendrá lo local en la cual en base a los resultados que obtengan van a proponer reconocimiento político, exacto, por lo menos una posición importante en las listas plurinominales o en las elecciones de mayoría…

