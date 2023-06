Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la actualidad luce flaca la caballada para el panismo debido a que la marca ya no es garantía de triunfo y los tramposos vieron achicada su capacidad de maniobra.

Atrás quedó la perversa operación política del clan de los GARCÍA CABEZA DE VACA y sus colaboradores que, no dudaban en ganar elecciones comprando votos, amedrentando ciudadanos o arrebatando.

Todavía no se les olvida a los capitalinos la maniobra que hicieron para garantizar que triunfara, en los comicios a la alcaldía, un personaje, improvisado y superfluo, como XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

En aquel entonces ÓSCAR ALMARAZ SMER, todavía priista, trato de reelegirse y se lanzó a la contienda pero ya en obra, desde la General de Gobierno, en donde mandaba galleta CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, le dijeron que tendría que ponerse “flojito y cooperativo”.

De modo que el candidato tricolor, práctico y convenenciero como es, no dudo en vender la causa ya que sabía que sus sensibilizadores le tenían un abultado expediente del que podrían disponer para llevarlo a la cárcel, como lo hicieron con el ex mandatario, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, aunque lo de Geño, al tiempo, quedó demostrado que fueron inventos leguleyos para saciar una venganza política del ex Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

Se desconoce la información que tengan los panistas cabecistas de ALMARAZ SMER pero es suficiente para que el victorense sea mandable.

Algo que se comenta es que el paquete tiene que ver con el atraco que se hizo a los trabajadores en el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET).

La que debe saber del tema, “con pelos y señales”, es la eterna lideresa de los burócratas, BLANCA VALLES RODRÍGUEZ.

Algo más que se maneja sobre “los motivos” de OSCAR es que lo pepenaron de “salva sea la parte”, por lo de las cuentas públicas de su administración.

Por lo que haya sido, el caso es que el ex alcalde todavía es fecha que no se manda solo y, pese a los más de 40 grados que marca el termómetro en Victoria, no lo calienta ni el sol.

Se rumora que desde Texas le enviaron la “vaca señal” al otrora distinguido militante del PRI y ahora de PAN, a fin de que empezara a mostrarse ya que es el proyecto panista o de la mezcolanza de oposición para contender por la alcaldía capitalina.

Ante la presunta orden, se comenta que casi le da el soponcio a ALMARAZ SMER debido a que le acortan su capacidad de maniobra al hacerle añicos su estrategia de nadar de muertito.

Le borraron la sonrisa tatuada porque se avecina la crisis y con ello la posibilidad de no librarla.

El neopanista siente el “mecate corto” debido a que no quiere abrir mayor distanciamiento con el Gobierno estatal y también sabe que, si lo obligan a lanzarse a la aventura electoral, lo más seguro es que pierda, dado el repudio que persiste en contra del logo de los cuernos.

Y si lo hacen morder el polvo la ira del FRANCISCO N. puede desatarse desde la Fiscalía estatal para castigar al infiel y, de paso, que se vea algo de jale del ente de procuración de justicia para atemperar la presión que tiene por frenar las denuncias que hay en contra ex funcionarios del cabecismo.

Oxigeno puro para el Fiscal mayor, IRVING BARRIOS MOJICA o para el “honorabilísimo” Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.

Algo similar a lo que hacen los delincuentes cuando se trata de que sus cuates de las policías o autoridades ministeriales presenten trabajo y se publiciten: entregan el cargamento menor.

Verdad de Dios que no son iguales ya que los criminales de cuello blanco son “piores”.

Pero de vuelta con ÓSCAR, una de las preocupaciones que le quitan el sueño es que bien que sabe que su guía en el exilio no le dará ni un dólar para hacer campaña y, por tanto, deberá sacar el “clavo”, el cual no recuperará.

No se duda que el ex munícipe prenda veladoras y se de sus barridas para que los buenos espíritus le ayuden y el clan cabecista vea alternativas y lo dejen concluir su encomienda en la legislatura federal.

¿Acaso van a voltear a ver al orgullo de la Azteca, ARTURO SOTO ALEMÁN?

Lo más probable es que no, en tanto que el ex diputado local jamás entró al cuadro chico del cabecismo pese a que fue uno de sus más eficientes “sicarios”, en cuanto a la recaudación y el tejemaneje de la grilla barata.

De hecho se menciona que es el animador intelectual de alginas protestas marginales que se han armado en contra de los jerarcas del ayuntamiento de Victoria.

La lógica de esto es que ARTURO hace ruido, no tanto para abordar lo de algún servicio púbico sino con el objeto de llamar la atención de sus jefes, que “odian con odio jarocho” los avances de la Cuarta Transformación (4T).

¡Que tiempos aquellos en que la diosa fortuna le sonreía al peón del Gob Tam!

Bien dice la voz popular que “todo por servir se acaba y acaba por no servir”…

Tan buenos que eran ÓSCAR y ARTURO…pero dejaron de serlo.

A éstas alturas a los susodichos les conviene que no les den pan sino salir de la ratonera.