Por Agencias

Messi en el Mundial de Qatar 2022 cumplió con uno de sus grandes pendientes, conseguir la Copa del Mundo con la Selección de Argentina, dicho acción pudo significar el último certamen de esta categoría en el que haya participado “la Pulga”.

Esto tomó mayor fuerza debido a que Messi tuvo una entrevista con la televisión en China y confirmó que no jugará el Mundial de 2026, que tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá.

“Como lo he dicho algunas veces, yo digo que no, fue mi último mundial y ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo llegar al próximo Mundial”, declaró el argentino.

Messi reconoce que la cuestión de la edad sería un factor en su contra, ya que para la Copa del Mundo de 2026 tendría 39 años, pero evidentemente, aprovecharía para disfrutar del evento en América.

“No creo que participe en el próximo Mundial, no he cambiado de opinión sobre eso, me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, expresó Lio.

Messi en los próximos días viajará a Estados Unidos para incorporarse a su nuevo equipo, el Inter Miami de la MLS.

"NO CREO QUE LLEGUE AL PRÓXIMO MUNDIAL…" ✍🏻 Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/u5tG4CjxFc — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2023