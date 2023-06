Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coordinador de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Alberto Moctezuma Castillo, informó que el operativo de verificación en clínicas particulares continúa, pero al mismo tiempo negó que haya acoso contra ese tipo de establecimientos.

Destacó que solamente se verifica que cumplan con la normatividad que establece la Coepris para su operación.

“No hay acoso laboral ni de ningún otro tipo, pero si yo tengo un consultorio de medicina familiar o medicina general tengo que acatar la Norma; no puedo meter procedimientos que no están a mi alcance como médico general y si esas clínicas son clínicas de hospitalización que realizan prácticas quirúrgicas tienen que tener su permiso”.

El sábado, el secretario de Salud Vicente Hernández Navarro dio a conocer que se registró el primer fallecimiento a causa de meningitis; se trata de una paciente que permanecía internada después de que, al igual que otras 24 personas, habían sido intervenidas quirúrgicamente entre el 1 de enero y 13 de mayo, en las clínicas k3 y River Side de Matamoros, donde se registró ese problema de salud.

Tras ese suceso, la Coepris inició una serie de inspecciones en clínicas particulares encontrando que 10 de ellas no cumplían con la normatividad, por lo que fueron suspendidas temporalmente.

El coordinador general de la Coepris enfatizó que ese tipo de establecimientos deben cumplir con la Norma 04 del expediente clínico, donde lleven todo el registro y toda la información generada de la atención médica que se brinda al paciente desde su ingreso.

“Las 10 clínicas no fueron multadas, no aplicamos multas, dejamos observaciones y si no cumplen volvemos, y si vemos que no están haciendo nada existe la posibilidad de clausurarlas, pero hasta ahorita no ha ocurrido”.

El funcionario precisó que al final de cuentas los propietarios de esas clínicas particulares tienen que cuidar su negocio y una forma de cuidarlo es cumpliendo con la normatividad existente.

“Es una invitación a que cumplan, nosotros no somos ejecutores, a final de cuentas sabemos que pueden verse afectados pero es su negocio, son los dueños y hay que normarlos; que no se les afecte, todo dentro de la ley, nosotros no vamos con actitud prepotente a verificar; lo hacemos con educación y respeto”.