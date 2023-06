Por Agencias

“No va a haber impunidad para nadie”, aseveró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser interrogado en su conferencia matutina sobre la reciente vinculación a proceso de ocho elementos del Ejército por su presunta relación con los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa suscitados en septiembre de 2014.

A pregunta expresa en la mañanera, el jefe del Ejecutivo federal indicó que en los próximos días se darán más detalles de las investigaciones sobre la desaparición forzada y posteriores acciones de la pasada administración, señaladas como crimen de Estado por parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Vamos a informar más adelante, nada más que se sepa que nosotros tenemos el compromiso de esclarecer estos hechos, que no va a haber impunidad y que estamos cumpliendo con ese compromiso”.

El tabasqueño reconoció que no ha sido un asunto fácil el llegar a la verdad debido a que “había complicidades, había un pacto de silencio”, aunque aseguró que ahora “se está avanzando mucho”.

Agregó: “Pero luego vamos a hablar sobre eso, de como va la investigación y se estuvo simulando también y ahora ya se está llegando a conocer lo que sucedió. Es que no va a haber impunidad para nadie”.

Dejó claro que aun cuando se trate de elementos de las fuerzas militares no habrá impunidad para nadie. “Una institución tan importúnate como el Ejército mexicano no puede estar sometida a sospechas. Si un miembro, dos, tres, cinco, diez, 15 del Ejército actuaron mal, cometieron ilícitos, no se puede protegerlos, no se les puede dar impunidad, porque eso en vez de ayudar a la institución la perjudica”.

El jefe del Ejecutivo planteó que en el caso Ayotzinapa el problema fue que además del crimen cometido contra los normalistas —desaparición forzada y asesinatos—, fue que en la pasada administración “se quisieron ocultar las cosas, y cuando hay impunidad, se afecta a las instituciones, y no merece una institución tan importante para el país, mancharse por ni un error o ilícito que sus miembros hayan cometido.

“Es cero impunidad, y el Ejército mexicano es una institución fundamental del Estado y actúan muy bien, entonces no hay que darle ningún motivo a quienes generalizan y a tabla raza cuestionan al Ejército mexicano cuando nuestro Ejército surgió de un movimiento revolucionario y pertenece al pueblo de México, el soldado es pueblo uniformado, no es el ejército de otros países, no, ejércitos que han dado golpes de Estado, no.

López Obrador aseguró que el Ejército mexicano surgió contra de quienes dieron un golpe de Estado. “Éste es un ejército revolucionario y es un ejército respetuoso de los derechos humanos. Estamos hablando de una institución de 300 mil elementos, de modo que si cinco, diez, 20, 30, 50 actúan mal y se ponen a disposición de las autoridades competentes, no se está afectando la imagen del Ejército, al contrario, se está mandando un mensaje claro de que no hay impunidad, no hay una relación de complicidades con nadie. Entonces, eso es muy importante porque no se actuaba de esa manera”.