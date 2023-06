Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Morena llega unido al proceso rumbo a la sucesión presidencial. Desde luego existen diferencias por las características propias de quienes participan como probables candidatos(a), lo cual no significa confrontación sino aportaciones para que esta primera etapa sea solventada de la mejor manera posible. Detalles cuyo objetivo es fortalecer a la organización creada por AMLO.

La minoría rapaz quisiera que el partido mayoritario se convirtiera en un herradero, pero lo cierto es que Claudia Sheinbaum, Augusto López, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard están dando una lección de madurez que ya quisieran las trampas del PRI, PAN y PRD que solo ven a la política como objeto de sus ambiciones monetarias. En cuanto a la presunta “cargada” a favor de la Jefa de gobierno de la CDMX hay que considerar que la elección interna es un escenario democrático donde cualquier funcionario o ciudadano común pueden expresar libremente sus opiniones. No hay mordaza para nadie y las consignas no son propias del actual régimen.

El proyecto transformador está sobre cualquier interés mezquino. Se trata de avanzar en la revolución de conciencias, el rescate del patrimonio social y el combate a la corrupción siendo el tema central la creación del México fraterno, solidario y patriota. Y esto es precisamente lo que la derecha reaccionaria rechaza siendo que se consideró por muchos años exclusiva propietaria de la república con derecho de entregar los recursos naturales al gran capital.

Los acuerdos del consejo nacional de este domingo sirven de referencia a una competencia civilizada donde no habrá triunfadores (a) sino la repartición de tareas en un equipo monolítico dispuesto a hacer historia. No perder de vista que se construye un país humanista muy alejado del concebido por los neo porfiristas a modo de sus tendencias mercantilistas y depredadoras. Lo increíble es que estos diabólicos conservadores crean que la ciudadanía no tiene memoria. Suponen el regreso al poder después de casi destruir a México. Son cínicos, traidores, ladrones, simuladores y profundamente inmorales. Y ni modo que sea invento.

El asunto es que Morena hace camino rumbo al relevo de AMLO con cuatro de sus mejores prospectos y una militancia convencida de que la unidad es fundamental para dar el siguiente paso en la reconstrucción de la república. Hay un líder indiscutible y confiado en el relevo generacional que hace el esfuerzo necesario y aún más, por entregar buenas cuentas a los millones que votaron por el cambio. Ascender este primer escaño ha sido difícil sin duda, aunque aligerado por el apoyo de la mayoría que va por la dignificación nacional en todos sus aspectos. Esta mayoría es la que disuelve los ataques a la 4T y coloca en la exacta pequeñez a los adversarios que carentes de autoridad moral han hecho a AMLO “lo que el aire a Juárez”.

Golpes y críticas sin fundamento son producto de la frustración del grupo que sigue apostando a que le vaya mal a México. Un ejemplo es el pleito que se traen Vicente Fox y Felipe Calderón, (uno mariguano y el otro alcohólico). Ambos atormentados por su complicidad con Genaro García Luna -ex empleado de ambos- quien los tiene en la mira como posibilidad de aminorar su condena.

Sea como fuere Morena abre el abanico y toca a cada uno de los participantes convencer de que son la mejor opción para cubrir con éxito el siguiente tramo. Por lo pronto AMLO asegura que cualquiera es garantía por sus convicciones. Y si es hembra, mejor, digo yo.

¡AQUÍ TODOS CON SHEINBAUM!

No es secreto que desde hace tiempo Claudia Sheinbaum tiene presencia en Tamaulipas, tanta, que en diversos municipios empezó, “sin querer-queriendo”, a aparecer imagen y publicidad alusivas a la pretensión de convertirse en candidata de su partido y posteriormente en presidenta de México. En este sentido nadie puede negar que “La Jefa” ha adquirido el arraigo necesario para, llegado el momento, contar con la mejor votación que contribuya a obtener el triunfo en el proceso interno.

Imponerse sobre el resto de los mencionados es el primer objetivo, después con la oposición no tendrá problemas por la sencilla razón de que la alianza maldita está más que sepulta dado que las respectivas dirigencias están integradas por corruptos con los que ya nada quiere el pueblo.

El voto de los tamaulipecos está reservado para Claudia por la fuerza de sus convicciones, lealtad hacia la 4T y el vigor suficiente para proseguir el cambio republicano. Además, forma parte de la línea dura de la Izquierda, requisito para responder y combatir con energía y decisión a la reacción conservadora. Y deje, hasta es posible que siendo radical ponga a temblar a los ex presidentes que ahora disfrutan la generosidad de AMLO quien desde el principio renunció a investigarlos. Así que estamos con “La Jefa”.

SUCEDE QUE

Faltaba la payasa y apareció Xóchitl Gálvez.

Y hasta la próxima