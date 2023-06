Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Qué se tiene que hacer con los niños de edad escolar ante las altas temperaturas, los regresamos a casa o que se queden encerrados en un aula?, desde luego es la pregunta que se tienen que estar haciendo las autoridades de salud y educación porque ante la ola de calor, de más de 45 grados, ya surgen propuestas de suspender el ciclo escolar para no poner en riesgo la vida de los estudiantes.

Ante lo que está ocurriendo pareciera que lo ideal son clases a distancia en temperaturas extremas, cuando superen los 40 grados y eso se puede anunciar de un día para otro, para eso existe el pronóstico del tiempo tan avanzado.

Hay algo más, es urgente tomar decisiones, es decir, las medidas deben ser de emergencia por las condiciones del clima y antes de que pase una tragedia, de hecho ya este lunes en una de las escuelas de esta capital como lo es la Leona Vicario se reportó una la atención de estudiantes, se atendieron 11 niños víctimas de las altas temperaturas, se dijo que tres de ellos fueron hospitalizados por síntomas parecidos al llamado golpe de calor, entonces, ¿se imagina que estará ocurriendo en las escuelas donde ni siquiera tienen aires acondicionados en los salones, es más, donde no hay abanicos o estos avientan más aire caliente que refrescante?

Quizá no sea tiempo adecuado para suspender el ciclo escolar, es muy importante terminar con los planes y programas de estudios porque están los niños en las últimas evaluaciones, en las escuelas donde tienen aires acondicionados funcionando no habría problema para ello, pero en las instituciones donde no hay ni abanicos lo mejor será evaluar con seriedad, quizá no recibir a los alumnos hasta que estáaola de calor pase.

No sería tiempo perdido si se supervisa que los maestros aprovechen para atender a los poquitos alumnos que van atrasados, quizá en reforzar conocimientos en otros, pero, a toda costa, evitar tener a todos los estudiantes en un mismo salón porque los riesgos en la salud son altos, ya lo vimos hasta con una maestra que sufrió los estragos de este.

Surge otro inconveniente, ¿y el riesgo de dejarlos solos en casa o buscar quien los cuide?, es claro que los problemas son muchos, pero la vida y la salud debe estar antes que cualquier otra cosa.

Por supuesto, también estamos a tiempo de proteger a todos los trabajadores que andan en las calles o la intemperie, y no solo con recomendaciones sino con acciones, digo, al final todos sabemos que hacer en estos climas lo difícil es que lo entiendan los patrones.

Y tenía que ocurrir, estas temperaturas nuevamente desnudan lo poco que se hace en muchos reglones prioritarios para asegurar un desarrollo de esta sociedad, hoy está dejando al descubriendo que la administración panista anterior abandono el sector educativo, no hizo nada por mejorar la infraestructura de las escuelas al grado que los niños sufren por ir a la escuela en lugar de encontrar espacios ideales e idóneos para desarrollar todas sus capacidades, otra prueba más de que lo políticos nos deben muchas…

VIENEN EMBAJADORES EUROPEOS A TAMAULIPAS… La visita de las y los embajadores de la Unión Europea confirma la confianza que se tiene en las actuales autoridades de Tamaulipas, Entidad que empieza a recuperar su prestigio, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, en la víspera de la llegada de los diplomáticos.

“Esta es una muestra de la apertura que se está viviendo en la entidad”, señaló el mandatario estatal y precisó que durante la visita de los diplomáticos, se consolidarán oportunidades de negocios además de que conocerán las bondades culturales y turísticas de los municipios.

Mañana miércoles arribarán a Tamaulipas, las y los embajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia, además del embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot.

Tras haber recibido la invitación por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, los integrantes de la delegación de la Unión Europa sostendrán encuentros de trabajo con autoridades y empresarios durante los próximos cinco días, a la par de que efectuarán un recorrido por municipios del centro y sur de la Entidad.

Parte del objetivo de la visita es sostener reuniones para abordar diferentes temas como son las oportunidades y desafíos de la implementación de la agenda 2030 en Tamaulipas, que incluirá espacios para fortalecer la colaboración en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, así como una reunión sobre la situación hidráulica en la cual se hará el lanzamiento del estudio EU sobre el agua.

También dialogarán con empresarios, quienes les mostrarán las oportunidades de inversión y comercio, además de reunirse con integrantes de la Comunidad Europea asentados en municipios de la zona sur.

La visita de las y los diplomáticos abre un abanico de posibilidades de cooperación y colaboración, en esta visita inédita a Tamaulipas.

ALUMNA DE LA UAT GANA CONCURSO NACIONAL DE MATEMÁTICAS… La alumna de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Isabela Loredo Carvajal, obtuvo el primer lugar en la fase individual del Segundo Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), realizado en Oaxtepec, Morelos y la Ciudad de México.

En ceremonia de premiación, la estudiante del cuarto semestre de la Escuela Preparatoria 3 de la UAT recibió la medalla de oro al obtener el primer puesto en el nivel 2 de la categoría individual de dicho concurso, organizado por la Sociedad Matemática Mexicana, a fin de promover el desarrollo del talento matemático científico en las mujeres.

La estudiante forma parte de la selección femenil de Tamaulipas, la cual está integrada por seis participantes de diversas instituciones de educación medio superior de todo el estado, quienes, con su participación en este concurso, lograron obtener dos medallas de oro, una medalla de bronce y dos menciones honoríficas, colocando a Tamaulipas en el sexto lugar a nivel nacional.

Al respecto, el Mtro. Moisés Miguel Aguilar, delegado de la OMM en el estado y académico de la UAT, dio a conocer que la selección que representó a Tamaulipas en esa edición del concurso fue conformada mediante la etapa estatal de la Olimpiada, realizada el año pasado.

Dijo que, previo a su participación en el concurso, la delegación tamaulipeca recibió entrenamiento por parte de profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), y por estudiantes que cursan la Licenciatura en Educación con énfasis en Matemáticas, además de ex concursantes de ediciones anteriores de diversas olimpiadas de matemáticas.

Detalló que los entrenamientos fueron impartidos por docentes de la Academia de Matemáticas a lo largo de varios fines de semana, en los que se abordaron conocimientos atípicos a la educación convencional en áreas de geometría, cálculo, análisis y álgebra, mediante el raciocinio y resolución de problemas que requieren de creatividad, intuición y dedicación.

Agregó que, con la participación de estudiantes universitarios en el proceso de preparación de la delegación tamaulipeca, se contribuye al desarrollo de las ciencias matemáticas en los niños y se fomenta la formación de profesionistas, al involucrarlos en el proceso de organización del concurso estatal, el diseño de propuestas y el desarrollo, elaboración y evaluación de exámenes.

En su oportunidad, autoridades y docentes de la UAT coincidieron en destacar su reconocimiento a las estudiantes de la delegación tamaulipeca, así como a la planta de catedráticos y estudiantes universitarios de la UAMCEH, que son parte de ese importante logro.

Mediante esas acciones, la UAT ratifica su compromiso por incrementar el talento humano especializado hacia la creación, transferencia y divulgación del conocimiento para fortalecer la ciencia en temas estratégicos que impacten en el desarrollo a nivel regional, nacional y mundial.

