Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A reserva de conocer la tendencia final del mes de mayo, a los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) les preocupa la pérdida de 2 mil 127 empleos formales durante abril, admitió el consejero del organismo empresarial, Jorge Pensado Robles.

Destacó que durante el tiempo que se prolongó la emergencia sanitaria por Covid-19, que inició en el 2020, hubo una pérdida constante de fuentes de empleo las que poco a poco se habían ido recuperando, pero sorprendentemente en el cuarto mes de este año esa recuperación se detuvo.

“En los últimos dos años se ha ido recuperando el empleo que se perdió durante el 2020, pero por no sé qué razones en lo que corresponde al mes de abril por primera vez traemos saldo negativo, pero hay que ver cómo se comporta el mes de mayo en general en el país; por los datos que se reportan disminuyeron las ventas un 3 o por ciento en abril-mayo y esto es parte del reflejo de ello mismo; entonces hay que esperar a mayo ya completo para ir viendo tendencias”.

En relación con ello, Pensado Robles se refirió a la instalación del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad y Comités como un importante apoyo que el Estado necesita para que lleguen más inversiones y nuevos proyectos empresariales.

“Afortunadamente ya se instaló el Comité para el Desarrollo Económico de la entidad y esperemos que traiga la fuerza que requiere el Estado para poder tomar las oportunidades que se están dando en este momento”.

El empresario victorense subrayó que una de las principales necesidades de los pequeños empresarios es el acceso a créditos, puesto que el financiamiento a través de los bancos es poco probable.

“Sí se requiere, como siempre, otorgar créditos a los pequeños negocios con ciertas condiciones favorables. Hoy el crédito está muy caro y el financiamiento a través de bancos es poco posible para muchas empresas, si es que no tienen las puertas cerradas, pero esperemos que se dé, entre muchas otras cosas más”.

El consejero de la Coparmex de Tamaulipas añadió que “no nada más son los créditos a las Pymes, sino también son condiciones en general como fortalecer parques industriales, pensar en traer una línea de gas al centro del estado, ubicar las fortalezas de cada municipio y cada región; es en buena medida parte de lo que se tiene que enfocar. Ojalá que de ahí salgan propuesta y soluciones”.

Finalmente dijo que “yo no escucho que en Tamaulipas las empresas se estén acercando a tocar las puertas, como en Coahuila y Nuevo León es muy claro y abierto. Entonces es una buena oportunidad que no podemos dejar pasar y yo creo que este Comité para el Desarrollo debe enfocarse en eso, en crear oportunidades y condiciones para que se dé la inversión, en particular en Victoria. Creo que tenemos una gran oportunidad logística, por estar en el centro de la entidad y hay que crear las condiciones para que el inversionista voltee a ver a la capital”.