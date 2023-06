Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El comisionado de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), Olegario Muñiz Cura, informó que hasta el momento no se ha presentado una sola denuncia formal por acoso sexual o de otro tipo en contra de maestros del sistema.

El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, surgieron denuncias masivas en redes sociales y en manifestaciones públicas por parte de alumnas de instituciones como los CBTIS; y desde entonces, la DGETI creó un protocolo de atención para posibles casos que se pudieran presentar en los planteles.

El funcionario de la DGETI dijo que con el apoyo del DIF, que cuenta con un equipo de psicólogos y médicos, es posible prevenir, atender y dar seguimiento a posibles casos que se presenten, sin embargo reiteró que hasta ahora solo hay comentarios y rumores, pero no quejas presentadas formalmente.

“Desgraciadamente hay un problema, lo comentan, pero a la hora de que haya que denunciar no existen denuncias como tales, todo queda en comentarios, por eso es que organismos como el DIF ya han entrado a nuestras escuelas y son ellos con su equipo de psicólogos y médicos los que están captando esa información para después canalizarla, si es que hubiera alguna situación comprobada, hacia la instancia correspondiente”.

En cada uno de los CBTIS se activaron los protocolos y se convocó a las alumnas a no quedarse calladas en caso de que sean víctimas de ese tipo de delito, dijo Muñiz Cura, y enfatizó que en educación media superior no existe tolerancia hacia el acoso sexual.

“Hasta ahorita no tenemos confirmada ninguna denuncia y todo ha quedado en comentarios de que fulano dijo que a la niña sucedió esto, y así ha sido todo; ya ahorita en todas nuestras escuelas están los protocolos, ya están pegadas todas esas tipo de invitaciones a que no tengan el temor. La mayoría no lo hacen por el temor, incluso los familiares no lo hacen porque no quieren verse involucrados en una situación legal, pero todo eso se tiene que vencer; nosotros tenemos cero tolerancia hacia el acoso sexual porque son las indicaciones que tenemos de nuestras autoridades superiores”.

La DGETI atiende a una población de 46 mil 775 jóvenes, de los que alrededor de 24 mil son mujeres y 23 mil son hombres. “Les doy ese dato porque esa es la población vulnerable de 24 mil: en los primeros semestres, que es entre 14 y 16 años solo en aquí Tamaulipas tenemos una población de 9 mil señoritas, y después en el cuarto semestre de 15 a 16 tenemos alrededor de 10 mil, en total en sexto semestre está la diferencia para sumar 24 mil 500, aproximadamente”.