Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex diputado federal del PAN, Mario Ramos Tamez, levantó la mano para participar en el proceso electoral del 2024 como candidato a la alcaldía de Victoria.

“Me interesa participar, servir a los ciudadanos. Me llama la atención el tema de la alcaldía, veo una coyuntura importante en la ciudad, sobre todo una oportunidad de hacer mejor las cosas. Hay muchas cosas por mejorar, pero sin prometer la luna ni las estrellas, simplemente con acciones que se traduzcan en realidad”.

No obstante dijo estar consciente de que conocidos personajes como Oscar Almaraz Smer, del PAN, y Alejandra Cárdenas, del PRI, se han mencionado como aspirantes a la presidencia municipal de Victoria, pero él se ve por encima de ellos.

“He estado atento al tema, pero en el caso de Victoria, el PRI vendría a sumar a Acción Nacional, y el PRD también vendría a sumar”.

En otras palabras, enfatizó que de concretarse la coalición entre los tres partidos políticos, sería el PAN el que tuviera mano para proponer al candidato.

“El PRD históricamente no tiene los votos, el PRI últimamente sumó solo el 5 por ciento de la votación local, y partiendo de ahí valdría la pena ver perfiles, por lo que tu servidor levanta la mano”, reiteró.

En su opinión, es importante que se consolide la alianza PAN-PRI.PRD para que actúe como una verdadera oposición frente a Morena, aún y cuando esa coalición está en duda todavía, al menos en Tamaulipas.

“Tengo entendido que Acción Nacional llevaría la cabeza en esta coalición, y yo he estado atento a Victoria, porque a mí me interesa Victoria y lo que he estado viendo y escuchando es que no hay nada en papel. Es que si hay alianza con el PRI todavía no sé si con el PRD, pero de lo que sí estoy consciente es de que se tiene que ir en bloque para ser una oposición real”.

Asimismo, Ramos Tamez dijo estar convencido de que se deberán lanzar los mejores perfiles y que la designación de candidatos no debe obedecer a intereses personales, por lo que aquí el reto es elegir al perfil adecuado.

“Porque luego son perfiles que no le cumplen a la ciudadanía, o luego no son perfiles adecuados para encabezar una alcaldía o diputación”.

Aunque cada vez se acerca más el proceso electoral, él percibe el proceso de la coalición como muy nublado, “no se ve claridad porque no se han puesto las reglas del juego, en el tema de la alianza, tan claras como quisiéramos”, comentó el también ex regidor de Movimiento Ciudadano.