Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En concordancia con la Jornada Nacional de Prevención contra las Adicciones que la SEP lleva a cabo a nivel nacional, el director general del Colegio de Bachilleres en Tamaulipas (COBAT), Rubén Ely Ramírez Rivas informó que esa institución lleva a cabo una serie de pláticas informativas con los estudiantes para advertir sobre los riesgos que las drogas ocasionan a la salud de los consumidores.

En particular, el directivo se refirió al fentanilo -una de las drogas que está de moda en la actualidad-, para que los jóvenes, a través de pláticas brindadas por especialistas conozcan los daños irreversibles que ocasiona esa sustancia en el organismo.

“Nosotros estamos haciendo campaña de prevención de adicciones y hemos colaborado con la Secretaría de Educación; hemos implementado las pláticas que se les dan para que los alumnos conozcan las consecuencias que tiene el uso del fentanilo, y qué tan adictivo es. Hemos trabajado sobre ese asunto y lo seguiremos haciendo”.

El funcionario admitió que aunque han sido aislados y esporádicos los casos de estudiantes a los que se les ha encontrado algún tipo de droga no necesariamente significa que sean adictos como tal, ya que puede tratarse de consumidores ocasionales, no obstante lo cual también son objeto de atención.

“Sobre casos de adicción a fentanilo no sabría decirte si al fentanilo en sí, pero hay casos de adicción y sr canalizan. Podemos detectar a alguien que traiga droga, pero no necesariamente significa que sean adictos; es como si yo vendiera carros pero no me gustan las carreras, entonces hemos detectado a algún chico, lo canalizamos y hablamos con los padres de familia”.

Entre los efectos del consumo de fentanilo destacan la sensación de felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, depresión respiratoria o paro respiratorio, pérdida del conocimiento, coma y muerte.