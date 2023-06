Por Agencias

Luego que se disolvió el Consejo electoral ciudadano que se haría cargo de las encuestas y votaciones del proceso interno del frente opositor, la senadora Lilly Téllez informó que no participará en el proceso que organiza la oposición (PRI, PAN y PRD) para definir a su candidato presidencial. Afirmó que con las reglas del proceso interno que fueron anunciadas el lunes, el método “no otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos».

Mientras que la desaparición del Consejo electoral ciudadano generó diversas confusiones sobre los detalles de dicho método.

El resultado, recalcó, “no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen”.

“El fin no justifica los medios, la oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo, y no vamos a contener a la nueva oligarquía de la mano de los oligarcas del viejo régimen”, indicó la integrante de la bancada del PAN en el Senado.

Por medio de un video difundido en redes sociales, señaló que las reglas no generan certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno que se conformará, así como de la forma de recibir y contar los votos.

“No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”, y “a dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados”.

Aunque acotó que el anunció del bloque opositor para conformar un frente fue “un buen paso inicial”, recordó que hizo 50 preguntas sobre la legalidad, la transparencia y la certeza del proceso, mismas que no tuvieron respuesta.

A la par, reprochó que “nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional. Algo imposible para una ciudadana sin partido como yo”.

Sostuvo que “por congruencia y sentido ético” no se inscribirá, pero seguirá “levantando la voz” y denunciando al gobierno actual y deseó éxito a quienes participen. En referencia al proceso, dijo que “de todo corazón, deseo que sea por el bien de la patria”, y confió en que los participantes mantengan su independencia frente a cualquier interés o presión.

Tras la decisión de Téllez, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, le agradeció por redes sociales que haya levantado la mano para el proceso interno, y destacó que su participación “generó revuelo positivo en la opinión pública”. Se dijo seguro de que “en este gran proyecto hay lugar para quienes queremos realmente corregir el rumbo de México y que seguirás aportando todo tu talento para lograrlo”.

Instantes después, Téllez agradeció al líder panista por su apoyo y confianza, y deseó éxito a quienes se inscriban.