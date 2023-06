Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque se dan resistencias no hay la menor duda de que las circunstancias cambiaron y que hay campo fértil para la transformación en Tamaulipas si se cumplen con las expectativas creadas en los ciudadanos para que se diera la verdadera la alternancia.

La diferencia se marca en diversos ámbitos pero vale la pena hablar de lo político, en donde se impulsa un proyecto distinto al que privó en el sexenio anterior, cuyo signo distintivo fue la corrupción y el autoritarismo, ejercicio con el apoyo de las instituciones de seguridad y justicia para perseguir, encarcelar o neutralizar a opositores al gobierno de corte panista.

Aunque debe admitirse que la nueva administración no esta aún en su mejor momento porque tiene que construir sobre la marcha, en un entorno en el que, desde organismos públicos, personeros del ex Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, así como de sus hermanos y cómplices, continúan defendiendo sus intereses.

Pero ello, si bien le hace ruido a la transformación, no impide que se note la diferencia entre el actual mandato y el anterior, que fue un auténtico “cochinero”.

En la actualidad sobresale la cercanía del mandatario, AMÉRICO VILLAREAL ANAYA, con los ciudadanos de las diversas localidades de Tamaulipas y con sus autoridades municipales.

Y no se trata de tomarse la foto para crear percepción dese lo mediático sino a partir de la confección de proyectos y la realización de acciones en beneficio de la colectividad.

Es la constante de la presente gestión y no se exagera cuando se habla de que estamos ante un Gobierno itinerante.

Lo acabamos de observar en Nuevo Laredo a donde acudió VILLARREAL ANAYA, para estar en una serie de eventos, entre éstos la Mesa de Seguridad a la que asistieron alcaldes de la región.

A propósito, varios de los participantes no solo agradecieron el ser invitados a ese tipo de eventos sino que coincidieron al subrayar que antes no eran tomados en cuenta.

Cabe señalar que, durante su estancia en el municipio fronterizo, el Jefe del Ejecutivo estatal dio a conocer una inversión de 156 millones de pesos para aplicarse en diferentes obras citadinas.

Igual efectuó inauguraciones y dio el visto bueno al arranque de nuevas edificaciones.

La cercanía de AMÉRICO con la gente quedó de manifiesto al acudir al parque de beisbol para lanzar la primera bola, con lo que se inició la temporada de la Liga Mexicana de éste deporte en Nuevo Laredo.

Sobresale que el mandatario fue bien recibido por los aficionados que lo saludaron desde tribuna y a nivel de cancha.

Ahí esta precisamente la diferencia, ya que mientras VILLARREAL ANAYA construye y así lo reconocen los ciudadanos, el ex mandatario y su grupúsculo, tratan de generar el caos, por fortuna de manera infructuosa.

Tan quemado esta FRANCISCO N. que ni siquiera tiene el valor de pisar tierra tamaulipeca y trata de crearse su burbuja, a través de redes sociales en las que no para de mentir y destilar veneno.

A propósito, entre los cuadros cabecistas que operan en Nuevo Laredo apunte a la ex candidata a senadora, que recién perdió la contienda, IMELDA SANMGUEL SÁNCHEZ; la ex aspirante a la alcaldía, también perdedora, YALHEEL ABDALA CARMONA y el ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputado FÉLIX GARZA AGUIAR, alias El Moyo, al que le acaban de quitar el mando en la Legislatura, que habían obtenido los panistas en base a transas.

En contraparte, la que anda en su momento es la alcaldesa, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, la cual anduvo en la gira con de Gobernador, quien constató el trabajo de la munícipe.

Seguramente de la tripleta en mención saldrá el o la abanderada prianista que le llevara la contra a CARMEN LILIA, ya que está en posibilidad de continuar al frente de Nuevo Laredo otro trienio.

Desde luego que la visita del un gobernante es un excelente termómetro, políticamente hablando, para medir el peso que tienen los liderazgos en las localidades.

La evidencia muestra que la Cuarta Transformación cuenta con el aval mayoritario mientras que los opositores están en la lona dados su fracasos y lo errático de su actuar.

En esencia su peor lastre es hacerle coro a los GARCÍA CABEZA DE VACA, pese a el repudio que muestran los ciudadanos al ex mandatario y lo que este ligado con éste.

Sin salirnos tema y ya que mencionamos que el Gobernador, VILLARREAL ANAYA, muestra presencia constante en los municipios, bien haría el Congreso local en hacer lo propio.

En su tiempo, cuando lideró al Congreso tamaulipeco, el neolaredense, RAMIRO RAMOS SALINAS, sacó a sus compañeros del “palacio” para llevar a cabo sesiones en localidades del estado.

Algo así pretendió realizar GERARDO PEÑA FLORES pero fue puro rollo y se quedó en la declaración.

No se duda de que la jerarca de la 65 Legislatura, diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA, siga el paso del Jefe del Ejecutivo estatal.

Aunque mucho ayudaría con que concreten lo de la mayoría calificada y le bajen los humos a dos que tres cabecistas que andan de pendencieros y socarrones.

AL CIERRE

Este miércoles, a invitación del Gobernador, llegan a Victoria 14 embajadores de la Unión Europea.

Vienen a una gira por la entidad con propósitos culturales, comerciales, industriales y ambientalistas.

Nunca antes se había dado esto en Tamaulipas.

+.-Se anunció que el diputado de PT, JOSÉ BRAÑA MOJICA, se adhiere al proyecto del ex Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, que aspira a ser candidato a la Presidencia de la República.

Está por verse si Pepe mueve contingentes o el suyo es de esos respaldos de carácter moral para figurar y figurear…