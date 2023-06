Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Apenas iniciado el sexenio anterior se anunció la vocería para temas de seguridad pública, la propuesta era no callar los eventos de riesgo, de ninguna índole, con el único objetivo de cuidar a la población y eliminar todo el ruido o las noticias falsas que se distribuían en las redes sociales, la realidad es que el proyecto no les aguantó ni dos balaceras, ni un bombazo, se abortó sin informar nada, no funcionó.

Al gobierno de Cabeza de Vaca le dio un terrible miedo la realidad, esa es la verdad, más que eso, le dio pánico la percepción que pudieran provocar con la información a difundir ya que su pretensión de siempre, lo que parece su sueño guajiro de ser candidato presidencial en este momento, más su soberbia y la incontrolable propensión a mentir le llamaron a la “prudencia”, a seguir tapando todo como lo hizo Egidio, ocultando los hechos de violencia como si de esa manera ya no ocurriera nada.

En poquitas palabras, al gobierno de Cabeza de Vaca le valíamos madre, nunca fuimos tan importantes como sus ambiciones personales ni las de su familia.

Viene la breve historia a colación porque el gobierno de Américo Villarreal Anaya esperó ocho meses para madurar un proyecto similar y este jueves por la tarde anunció una vocería exclusiva para el tema de seguridad pública y riesgos.

Héctor Villegas González, Secretario General de Gobierno, presentó a los medios de comunicación a Jorge Cuéllar Montoya como responsable de la misma, coordinará toda la información que arroje el área mediante su sistema de seguridad y al hacer la presentación del proyecto dijo que la intención será facilitar el trabajo de los medios de comunicación, fue más allá, dijo que funcionará un semáforo de riesgos el cual se activará por violencia o cualquier otro tema de protección civil que ponga en peligro a la sociedad.

“Al anunciar la Vocería hacemos un compromiso de hacer un Gobierno diferente, cercano a la gente, abierto a la crítica, pero, sobre todo, un gobierno que no le mienta al pueblo, que hable con honestidad y trabaje con mucha dignidad”, habló Villegas al respecto.

Por su parte, Jorge Cuéllar Montoya, quien además es el Secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dijo que desde mañana inicia la operación formal de la vocería que tendrá enlaces de todas las dependencias de seguridad y protección, con todos los medios y mediante todas las redes sociales se hará pública la misma.

“Dos ejes fundamentales, facilitar trabajo de los medios para informar oportunamente y bien; y dar información fidedigna y oportuna mediante cuentas nuevas en las redes sociales, es lo menos que merecen los tamaulipecos, es lo que los tamaulipecos aspiran y este será un gobierno de la verdad”.

Con todo lo dicho se espera que por fin funcione un semáforo de riesgos, delincuencial diría, ya que actualmente la opacidad en el tema provoca caos, ha obligado a la suspensión de clases en todo un municipio y ya sin eventos en marcha e incluso genera que se magnifiquen las situaciones ante el silencio.

Por eso hacemos votos para que funcione la vocería en materia de seguridad pública, que el gobierno justifique su oferta de ser una administración humanista que pone en el centro de sus operaciones e importancia al pueblo, es claro que un semáforo delincuencial ayudaría a evitar riesgos a la gente inocente porque los hechos que se difundan serán confirmados y en el momento de que ocurren para darse luz verde a la hora que concluyan, porque si es una realidad lo que dijo en su presentación el vocero, “Es lo menos que merecemos los tamaulipecos”…

CELEBRA ANDRÉS MANUEL EL AÑO DEL TRIUNFO EN TAMAULIPAS… Con la afirmación de que se avanzará en materia de seguridad pública, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Américo ayuda mucho y la estrategia de seguridad implementada está dando buenos resultados y “estamos avanzando”.

Reconoció la contribución del gobernador Américo Villarreal Anaya para trabajar de manera coordinada y garantizar la paz y tranquilidad a las y los tamaulipecos, ha dicho que el triunfo del doctor fue lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas, lo anterior lo manifestó durante la mañanera de este jueves, en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó que desde el inicio de la administración estatal que encabeza el gobernador Américo Villarreal, ha realizado seis visitas al estado de Tamaulipas, e incluso se han celebrado reuniones del gabinete de seguridad para analizar los datos sobre la violencia y los resultados de la estrategia de implementada.

“Estamos trabajando en eso, acabo de estar en Tamaulipas, he ido desde que está el gobernador Américo Villarreal en seis ocasiones, he estado en la frontera, en Altamira, en Tampico y allá llevamos a cabo una reunión de seguridad; vimos los datos sobre violencia y lo que se está haciendo y estamos avanzando”, expresó.

López Obrador destacó también la contribución del gobernador Villarreal Anaya para trabajar de manera coordinada en la estrategia de seguridad con las fuerzas federales.

“La gran ventaja que tenemos es que el gobernador ayuda mucho, es una persona íntegra, honesta, entonces eso es una garantía”, indicó.

Asimismo, reconoció que el principal foco de atención en materia de seguridad se presenta en la zona de Nuevo Laredo, pero aseguró que ya se está desplegando en ese municipio todo un sistema de seguridad que va a ir consolidándose para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los tamaulipecos.

“Claro que hay presencia de la delincuencia en Tamaulipas, antes era más San Fernando, ahora es Nuevo Laredo; ahí es donde tenemos problemas, pero ahí estamos creando todo un sistema de seguridad que va a ir consolidándose”, manifestó.

UAT REFRENDA Y CONSOLIDA CERTIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entregó reconocimientos a treinta programas educativos que fueron evaluados y acreditados, del año 2021 a la fecha, por organismos nacionales, reconocidos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante el evento realizado en el auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector estuvo acompañado por el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general; la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; y la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar.

En su mensaje, el rector felicitó a las facultades y unidades académicas por el trabajo desarrollado para lograr esa importante meta, que garantiza que sus estudiantes tengan los perfiles deseables y el pleno dominio de los conocimientos, aptitudes y actitudes para un desempeño profesional competitivo.

“Como institución pública esta responsabilidad adquiere un sentido social más amplio, debido a que los recursos con que operamos provienen de la sociedad, y a ella nos debemos. Lo que nuestros egresados aportan a su comunidad es la retribución, por ello, nuestros estudiantes deben contar con la preparación que posibilita ese crecimiento social”, indicó.

Destacó el compromiso de seguir manteniendo en alto ese estandarte, y que la UAT tiene la firme convicción de responder al llamado de educar para atender y dar soluciones a las problemáticas sociales, con una perspectiva global, para ser referentes del desarrollo regional y nacional.

En la ceremonia, la Dra. Rosa Issel Acosta González comentó que se entregan los reconocimientos a treinta programas que obtuvieron su acreditación y que habían estado pendientes, debido a la pandemia, desde 2021.

Subrayó que el cumplimiento de esa meta responde a los lineamientos de los modelos educativo y académico, respecto a los ejes sustantivos de estudiantes, docencia, transferencia y conocimiento, para consolidar una oferta educativa pertinente y humanista.

Los reconocimientos se entregaron a titulares y coordinaciones de carrera de las siguientes dependencias educativas de la UAT, en la zona norte: Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros; Facultad de Enfermería Nuevo Laredo; Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales; y las unidades académicas Reynosa Rodhe, Reynosa Aztlán, Río Bravo y Valle Hermoso.

En la zona centro: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Comercio y Administración Victoria y la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro. Y en la zona sur: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

El proceso de evaluación y la posterior acreditación y reconocimiento a la calidad estuvo a cargo de organismos como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y organizaciones avaladas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

