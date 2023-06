Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A los opositores no les queda más que afinar su alianza Va por México o de plano deshacerla porque se trata de una unión de debilidades y, a veces, es mejor andar solo que mal acompañado, según dicta la sabiduría popular.

Mala inversión para el PAN no haberse medido con fuerza propia en las dos gubernaturas y pésima inversión para el PRI compartir lo que era suyo, caso del Estado de México y Coahuila, y cargar no solo con su desprestigio sino tener que aguantar las malas vibras y lastres que significan siniestros personajes como el jerarca panista, MARKO CORTÉS MENDOZA y la ex presidenciable, MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, esposa del ex mandatario FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, el cual es repudiado por la mayoría de los mexicanos, algo que se ganó a pulso por su disque guerra contra la delincuencia organizada y haber servido, a través de su secretario de Seguridad, GENARO GARCÍA LUNA, a uno de éstos grupos.

Sucede que tanto MARGARITA como MARKO se placearon por el Estado de México, escupiendo para arriba y enrareciendo el ambiente en el que compitió la priistas ALEJANDRA DEL MORAL quien, a la postre, fue derrotada en las urnas por la abanderada de Morena, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ.

En realidad poco tirándole a nada aportó Acción Nacional a la causa del tricolor y tampoco éstos fueron capaces de conservar su principal bastión a nivel nacional que era la entidad mexiquense.

Cierto que se quedó con Coahuila pero no deja de ser un triunfo con sabor a derrota aunque peor es para el PAN y, en relación al PRD, los números de las elecciones dan cuenta de el desastre en el que se encuentra. Lo más probable es que de lo obtenido el domingo no pueda levantarse y se encamine a su extinción como partido político ya que en ambos estados no logró alcanzar el 3 por ciento de la votación general.

A lo anterior habrá que sumarle los descalabros de anteriores comicios. En ese sentido “Los Chuchos” están obligados a rescatar lo que le queda antes de que sea demasiado tarde.

De hecho poco pueden hacer en la alianza perdedora, de la que son integrantes, salvo aportar su membrete y que sus dirigentes aparezcan en eventos púbicos echando pestes contra el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que es lo único que hacen y, por cierto, nada bien.

Mal momento pasan los dueños del PRD, JESUS ZAMBRANO GRIJALBA y el cacique de pacotilla, JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ.

Bien haría el dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, en repensar lo de la coalición y voltear a ver a los estados en donde el dominio y la influencia negativa del panismo se convirtió en un verdadero lastre para el tricolor.

Así sucede en Tamaulipas, ya que Acción Nacional no solo los derrotó en las elecciones del 2016 sino que, una vez en el poder, el grupo dominante en Acción Nacional en el ámbito estatal, se dedicó a minar al tricolor hasta reducirlo al mínimo, en el Congreso estatal y en las presidencias municipales.

Y mientras los panistas ensoberbecidos se dedicaron a borrar del mapa al Revolucionario Institucional no se percataron de que la ola generada por Morena y LÓPEZ OBRADOR los haría morder el polvo.

De modo que a los del PRI estatal nada bueno les significa aportar sus cuadros y los que le queda de militancia a la gavilla que hace y deshace con las siglas del PAN y la alianza perdedora.

Cabe apuntar que entre los perdedores con lo de la elección del domingo pasado están el empresario golpista, CLAUDIO X. GONZÁLEZ y no pocos adinerados que se convirtieron en rabiosos opositores de la Cuarta Transformación (4T), impulsada por el Jefe del Ejecutivo Federal.

En lista de dañados por los resultados electorales igual deben contarse a empresas periodísticas, periodistas, analistas, politólogos, publicistas y encuestadoras.

A su favor el PRI, PAN y PRD pueden decir misa pero, sin lugar a dudas, lo del domingo fue un revés más a su propósito central de recuperar la Presidencia de la República y ser mayoría en el Congreso de la Unión.

En contraparte, avanza la 4T al sumar una gubernatura más y llagar a 23, lo que no es cosa menor en la antesala del arranque del proceso electoral 2024.

A la oposición no le queda más que renovarse o asimilar que el próximo año volverán a fracasar. La verdad es que no hay elementos que marquen un escenario distinto…

Pero eso no lo entienden los “sabios” opositores, verbigracia el ultrareaccionario llamado GABRIEL QUADRI. El tipo asegura que la elección del Estado de México es indicativo de que si puede ganarse en el 2024.

Ni hablar: ver y no querer ver es ceguera voluntaria. Es el mal crónico de los contrarios a la 4T. Es su bronca: es todo suyo el derecho de equivocarse a plenitud.

AL CIERRE

Las fiscalías deben entregar trabajo porque están bastante rezagadas en cuanto al cumplimiento de su función, que es procurar la justicia.

Es inaudito que decenas de denuncias estén en la Fiscalía Anticorrupción y que solo una se encuentre en la antesala para que un juez pueda vincular a proceso al o los posibles responsables de actividades ilícitas durante el desempeño de función en calidad de funcionarios públicos, en el sexenio anterior.