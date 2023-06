Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El desempleo que prevalece en la industria de la construcción en Victoria es el principal motivo por el cual la Unión de Obreros en el Ramo de la Construcción de la CROC se está quedando sin albañiles, admitió Lorenzo Balderas Castillo.

Confirmó que por la falta de obra pública y por la poca actividad de los constructores particulares, ya muchos obreros se fueron de la ciudad en busca de nuevos y mejores horizontes.

De acuerdo con sus estimaciones, de un padrón de casi 400 albañiles que había antes de la pandemia, en este 2023 ya solo quedan alrededor de 80

“Antes éramos muchos, porque también estaban afiliados electricistas y plomeros pero el padrón ya bajó muchísimo, y no por la pandemia. Desde años antes de la pandemia muchos se nos habían ido, algunos se fueron a probar suerte a otros estados”.

Balderas lamentó que el panorama en materia de empleo siga siendo adverso desde hace varios años, incluso antes de que empezara la anterior administración estatal.

“Tenemos varios años así, ya lo he comentado; la mayoría de los compañeros sobrevive por la obra particular, en fraccionamientos que se construyen o gente que hace sus casas, o les hace remodelación, porque de la obra pública e inversiones no se ha visto casi nada”.

En este escenario, Lorenzo Balderas mencionó que la Unión de Obreros se está reorganizando y retomando reuniones y actividades que se habían dejado de hacer debido a la pandemia del Covid-19.