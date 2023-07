A Xóchitl se le cayó el circo

Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- AMLO pegó a Xóchitl Gálvez donde más le duele. Es decir, en el dinero, al ser exhibida como una de las grandes beneficiarias del sistema rapaz toda vez que sus empresas recibieron contratos por 1471 millones de pesos de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la iniciativa privada. Incluso siendo funcionaria (“Defensora de los pueblos indígenas”) del primer régimen panista.

Era tema no tocado hasta el viernes anterior cuando en “la mañanera” salieron a relucir probables delitos que ensucian la imagen de la aspirante presidencial y de algunos de sus protectores como Claudio X. González y María Amparo Casar, dirigentes visibles de “Mexicanos contra la corrupción” uno de los grupos que más combaten a la 4T, mismo al cual AMLO envió la documentación respectiva a efecto de que investigue a fondo el caso y respondan con imparcialidad. ¡Ajá!.

Por otra parte, también pidió a Xóchitl aclare lo necesario sobre este escándalo cuya atención los conservadores pretenden desviar haciéndolo aparecer como violación al secreto fiscal e intervención en asuntos privados. Por supuesto que las conocidas voces opositoras al supremo gobierno salen en defensa de la propietaria de las empresas” High tech services” y “Operación y mantenimiento de edificios inteligentes” suponiendo que es una “blanca paloma” cuando todo indica que formó parte de la inmoralidad característica del periodo neoliberal.

Xóchitl desde el viernes como que perdió la sonrisa. Ahora en sus apariciones destila rabia, coraje y profundos deseos de venganza contra las autoridades, y es que difícilmente justificará la riqueza adquirida durante “la docena trágica” del panismo que generosamente la favoreció para utilizarla como punta de lanza de críticas, ataques y actos protagónicos que finalmente la ubican como presunta candidata de la alianza maldita en oposición a otros(a) que ambicionan el privilegio como Santiago Creel, Silvano Aureoles, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera y Enrique de la Madrid, entre otros(a).

El asunto es que Gálvez anda super-encorajinada. (Nota.- iba a escribir “super-encabronada” pero no deseo caer en el lenguaje vulgar y “corris” de la interfecta que parece no haber pasado siquiera por la primaria). Y peor porque ahora está siendo obligada en algunos medios a mencionar la situación de su hermana Jaqueline Malinali, quien permanece en Santa Martha Acatitla desde hace once años, cuando fue detenida acusada de ser parte de la banda secuestradora conocida como “Los tolmex” que pegaba en el Edomex y la capital del país. Esta mujer era la encargada “de poner” a las víctimas que eran tratadas con exceso de crueldad pues las enjaulaban, torturaban y mutilaban enviando partes del cuerpo a los familiares como presión para obtener los rescates.

Con tal parientita, además de la violencia inter familiar que padeció, y ahora con posible corrupción sobre sus espaldas Xóchitl no puede esconder su furia, toda vez que hasta quienes le disputan la candidatura utilizan dicha historia para descalificarla, sobre todo Creel considerado el favorito del sector “fifi” del panismo.

LOS JUEGOS DEL INE

Al imponer limitaciones a “las corcholatas” de Morena, el INE pareciera hacer el juego a la derecha conservadora. Y es que evitar actos públicos de proselitismo no solo atenta contra la libertad de expresión, sino también afecta la democracia. La oposición lo que más desea es acallar a quienes aspiran a suceder a AMLO por la sencilla razón de que al propagar el proyecto transformador contribuyen a pavimentar el siguiente tramo del nuevo México solidario y humanista.

El ciudadano común entiende que el INE sigue influido por Lorenzo Córdova y buena parte del grupo que durante décadas mangoneó al organismo, por lo que se explica, pero no justifica la persecución de que son objeto Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Molesta, pero no alarma cuando el proceso hacia la candidatura presidencial de Morena está avanzado y pocas son las dudas que restan. Diríamos que la decisión ya se tomó pese a las pretensiones de complicarlo todo cuando el futuro de la república aparece muy claro. Ni cómo negar que la ex jefa de gobierno de la CDMX puntea las preferencias a pesar del INE y los adversarios con lo que se ha topado en el camino.

Mientras tanto el INE seguirá haciendo el ridículo. Eso-que-ni-que.

SUCEDE QUE

Entre los promotores de Claudia también hay simuladores y hasta traidores. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.