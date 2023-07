Por Agencias

Ciudad de México.- De nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó por encima de las medidas cautelares del INE y el TEPJF, al referirse a Xóchitl Gálvez para acusar que los abogados de Claudio X. González la asesoran en la denuncia contra el mandatario, además de exhibir que el 70 por ciento de las empresas que mantienen contratos con la firma de la senadora son de la delegación Miguel Hidalgo, donde ella gobernó.

“Yo no sé si esto me vaya a ocasionar también una sanción del Tribunal Electoral, pero esto no tienen nada que ver con lo electoral, estamos hablando de una denuncia por supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción”, consideró luego de que él ha ubicado a Gálvez como la elegida por sus adversarios para ser la candidata a la presidencia por la oposición.

Dijo que se enteró de que quienes son parte de la representación legal del empresario en algunos casos ahora están detrás de la senadora panista. “Lo digo porque no creo que me vayan a castigar, a infraccionar”, dijo al inicio y después reclamó que aun con la información que envió a Mexicanos contra la Corrupción no solo no se publicó sino que además le bridaron asesoría.

“Me está demandando porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, ¿por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe que hay un posible delito tiene uno que quedarse callado, pues ahora que ella está presentando la denuncia que las autoridades investiguen”, señaló.

El presidente López Obrador dijo que lo único que hizo fue exhibir que en nueve años “la señora” obtuvo contratos por mil 500 millones de pesos, pero que el 70 por ciento de esos contratos los recibió de empresas desarrolladoras de la Miguel Hidalgo.

O sea que esta empresa de la señora y de su familia es básicamente de Miguel Hidalgo o sea que todos sus clientes los tiene en Miguel Hidalgo, donde casualmente ella fue jefa delegacional, pero ya son las autoridades las que tienen que investigar si hay algo indebido, si hay tráfico de influencias, si hay corrupción”; pero dijo que hay que esperar a que las autoridades hagan la investigación “y si a mí me piden información yo estoy disponible para mandar un escrito, y ampliar toda la información sobre este tema”.

El mandatario federal afirmó que de una vez les manda a decir que a él le llega información de todos pero que no es información oficial, “yo ni sabía que tenía empresas, es hasta que me llegó ese documento, entonces lo comento para que se sepa”.

Añadió que ahora se tiene que investigar sobre el tema, “porque resulta que esta información yo se la envié a Claudio X. González que éstos tienen una organización supuestamente para investigar casos de corrupción, le mandé la información y en vez de investigar, ¿qué creen? Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande. Los abogados de Claudio X. González, hay uno que fue ministro, Ramón Cossío, son los que están ahora asesorando a la señora, sí y Gómez Mont; yo les mandé información para que investigaran y ahora resulta que están defendiendo a la señora Xóchitl, es como el mundo al revés”.

También reclamó que Héctor Aguilar Camín, de quien dijo que primero fue salinista y después zedillista, acusa que quiere promover un juicio de desafuero en contra de Gálvez. “Le digo que está mintiendo, que es un falsario, un calumniador, yo no voy a hacer eso, nunca lo haría, no soy igual que él, igual que otros perversos del conservadurismo, no”.

Agregó que es partidario de las libertades, “yo padecí de un desafuero, cómo voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí”, pues acusó que fue el PRIAN quien lo desaforó, es decir el expresidente Vicente Fox en alianza con el PRI, con el procurador Rafael Macedo de la Concha, con Mariano Azuela como presidente de la Suprema Corte de Justicia “y todos los ministros de la corte, todos (…) Quien me sacó a delante fue el pueblo, quien está apoyando la transformación de México el pueblo”. (Dalila Escobar/Apro).